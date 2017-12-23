Валерия Анфиногенова: Каждый раз на сцену выхожу с трепетом

Валерия Анфиногенова – директор Сочинской филармонии,возглавляющая коллектив, представляющий культуру Черноморского региона России, в середине декабря отметила свой юбилей. По традиции в связи со знаменательной датой артист обычно подводит некий итог пройденного профессионального пути. Творческий – на юбилейном вечере, личностный – дома, в кругу близких.

Неожиданным, пожалуй, был подход к восприятию юбилея и отношения к своему профессиональному успеху. Гордиться есть чем: она – известная пианистка, успешно выступающая в России и за рубежом, в том числе с именитыми музыкантами современности.

Но она не любит говорить о достижениях и наградах, и в беседе предпочла говорить о малой родине, о родителях и наставниках, о семье и коллегах, о том, чем руководствоваться, идя по жизни… Беседуя с ней, я подумала, а ведь это и есть главное в жизни. И еще одна мысль пришла на ум во время беседы: когда имя не нуждается в перечислении регалий – это и есть успех! Итак, Валерия Анфиногенова – о жизни, о людях и о себе… О пионерском детстве

– У меня симпатичный юбилей – две пятерки! Он напоминает мне о том, что отличные отметки сопровождали меня еще в детстве: девочкам в советское время полагалось быть прилежными и ответственными… Именно такой я и была. Мама, получившая образование в консерватории, работала в музыкальной школе маленького закрытого военного городка под Красноярском, где мы жили, поскольку отец был кадровым офицером. Я обязана была соответствовать… Хотя, должна сказать, что в то время учиться хорошо считалось само собой разумеющимся.

В школе я была отличницей, а желание успевать всё и везде привело к тому, что я посещала и музыкальную школу, и различные кружки, постоянно участвовала в конкурсах и школьных концертах. С удовольствием посещала ТЮЗ, где мне из-за небольшого роста доставались роли мальчишек, а мечталось, конечно же, о героинях и принцессах.

Мое счастливое детство – это еще и летние пионерские лагеря. Благодаря походам я научилась видеть и чувствовать красоту родного края: и сибирской тайги, и полноводного Енисея. Мое октябрятское и пионерское детство действительно соответствует словам из песни – "школьные годы чудесные". О выборе профессии

– Думаю, у каждого из нас был момент профессионального выбора. Я его сделала в 15 лет, когда уехала из своего "сибирского оазиса" в Московскую музыкальную школу имени Гнесиных. Бытуют иллюзии, что если твоя мама – музыкант и педагог, то она с тобой усиленно занимается, и твой путь предопределен. Это не всегда соответствует действительности, а если и соответствует, то не всегда ведет к успеху. Педагог должен быть требовательным и строгим, а мама должна быть мамой. И у меня была именно мама! У нас все шло естественным образом: мама ни к чему меня не принуждала и доверяла мне во многих вопросах. Это доверие, видимо, и помогло мне определиться на профессиональном пути. По ряду семейных причин я вскоре вернулась в Красноярск, но профессиональный выбор был сделан – и я продолжила обучение в Красноярском училище искусств. О малой родине

– Сибирь – край удивительных людей и удивительной культуры. В 80-е годы этот край уже нельзя было назвать захолустьем. И даже провозглашенный в тот период лозунг: "Превратим Сибирь в край высокой культуры!" – был не более чем лозунгом. Во время войны в Сибирь были эвакуированы многие представители интеллигенции, в том числе творческой. И это очень мощно повлияло на промышленное и культурное развитие сибирского региона. Здесь была и культура человеческих взаимоотношений, и культура профессионального мастерства. Новосибирск, который возник в моей жизни в связи с обучением в консерватории, уже в те годы можно было назвать культурным центром Сибири. О профессиональном обучении

– Я счастлива, что в моей жизни было и Красноярское училище искусств, и Новосибирская государственная консерватория имени Глинки, и ассистентура-стажировка в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Каждый из этих этапов позволил мне вырасти и профессионально, и личностно.

Новосибирская консерватория стала естественным следствием обучения в Красноярске. В среде музыкантов культивируется преемственность традиций: педагоги училища бережно передают своих выпускников педагогам вуза, у которых учились когда-то сами. Происходит это естественно и органично, позволяя молодому музыканту гармонично совершенствоваться.

Благодаря тому, что Сибирь превращали в край высокой культуры, в Красноярск – столицу края – уже тогда приезжали выдающиеся музыканты. Именно тогда я смогла услышать новоиспеченного победителя конкурса альтистов Юрия Башмета, победительницу конкурса Чайковского Викторию Муллову, эстонский мужской хор и многие-многие другие потрясающие музыкальные коллективы. А Новосибирск того периода, имеющий собственный оперный театр и легендарный симфонический оркестр, музеи, драматические театры, Академгородок,– я до сих пор вспоминаю с трепетом… Красноярск и Новосибирск заложили во мне глубокую основу. Эти города навсегда останутся для меня удивительным и благим местом, вызывающим настоящие сильные эмоции. О Санкт-Петербурге

– Мой путь из Сибири на Кавказ лежал через Санкт-Петербург, где я два года училась в ассистентуре-стажировке Санкт-Петербургской консерватории. Это были два фантастических года, во время которых я познакомилась с миром настоящей петербургской профессуры. Мой педагог Софья Вакман, например, была лично знакома с Владимиром Горовицем, Мстиславом Ростроповичем, Дмитрием Шостаковичем и другими известными деятелями мира музыки. Я впитывала все: знания, чувства, мировосприятие, атмосферу… Ассистентура-стажировка – тот уровень, где уже не учат играть на инструменте, где открывают иные просторы, позволяющие расширить образное восприятие мира и звука. Санкт-Петербург – необыкновенный город, и для человека творческого крайне важна аура этого места. О семье

– В стенах Новосибирской консерватории я встретила своего будущего мужа и когда вышла за него замуж, то переехала в Сочи. Константин жил в этом городе и в свое время учился в Сочинском училище искусств. По окончании он по совету своего педагога отправился на обучение к профессору из Новосибирской консерватории, где мы и встретились.

Мы уже много лет вместе: и дома, и на работе. Многие считают, что это сложно, а я не представляю, как можно по-другому. Мне достаточно увидеть его спину, чтобы понять, что он чувствует. А когда я на сцене, то ощущаю, что со стороны контрабасов как поддержка идет мощный энергетический поток. Личное я стараюсь не выставлять на показ. Счастье – это хрупкое состояние, очень хрупкое… И мы должны его беречь. О профессиональной деятельности в Сочи

– Я человек, преданный своей профессии, и не мыслила себя вне музыки. Свою деятельность в Сочи я начала с трудоустройства в Зал органной и камерной музыки. Тогда эта концертная площадка специализировались исключительно на академических жанрах, в ее состав входили симфонический оркестр, хоровая капелла, солисты и орган. Принимала меня на работу Алиса Дебольская, которая доверила мне должность художественного руководителя этой концертной организации.

Много интересного было сделано. Например, цикл "Сочинцы – лауреаты международных конкурсов", благодаря которому в родной город с концертами смогли приехать сумевшие реализовать себя в большом искусстве сочинцы, в тот период жившие за пределами родного города. Среди них были и солист Ростовского театра Петр Макаров, и пианист с мировым именем Владимир Виардо, и дирижер Олег Солдатов, и многие-многие другие. Этот патриотически ориентированный цикл позволил мне ближе познакомиться со многими сочинскими деятелями культуры.

Фестиваль органной музыки возник вскоре после того, как я с удивлением обнаружила, что орган в городе есть, а фестиваля нет. В следующем году он пройдет в 19-й раз – и я как творческий руководитель очень рада тому, что фестиваль стал для города традиционным и ожидаемым.

Позднее на меня были возложены функции директора Зала органной и камерной музыки – и это добавило забот.

После создания в 2010 году Сочинского концертно-филармонического объединения путем объединения организаций, базирующихся в Зимнем театре и Органном зале, деятельность стала проистекать несколько в ином русле. Мне как руководителю, долгое время работавшему исключительно в академических жанрах, пришлось погрузиться в мир народной музыки. Границы моей деятельности значительно расширились, дав новые ощущения и впечатления. Появилась возможность для творческих экспериментов и создания микс-жанров: танцевальный коллектив "Танц-Артерия", например, работает с квартетом "Позитив", а Камерный хор поет вместе с ансамблем народной песни "Кудрина". О профессиональной гордости и творческом успехе

– Без ложной скромности могу сказать, что рада возможности во время гастролей представлять Сочи как город высокой культуры и серьезной классической музыки. Те города и страны, в которых я бываю, как правило, воспринимают наш город как известный российский курорт и как столицу Олимпиады. По сути я даю им возможность открыть для себя Сочи с еще одной стороны. Это очень важный, ответственный и обязывающий момент моей профессиональной деятельности.

Я побывала в различных городах Польши, Италии, Франции, Германии, Мексики, Эстонии, Украины – гастроли дают впечатления, жизненно важные для любого артиста и музыканта. Выступления в зале прославленной Санкт-Петербургской академической капеллы, в Большом зале Московской консерватории – а это "намоленные" сцены, на которые выходишь с трепетом, – это своеобразный допинг и гормоны счастья. Эти впечатления заставляют и за полночь садиться за рояль, чтобы совершенствовать свое мастерство.

Успешность – сомнительная и очень условная субстанция, зависящая от личной шкалы координат. Всегда есть тот, кто выше или ниже тебя, кому лучше или хуже, чем тебе. Для меня главное – мой внутренний микрокосмос. Главное, чтобы мне не было стыдно и совестно, когда я остаюсь наедине с собой. И это мой основной жизненный критерий. Для меня очень важно, чтобы люди ближнего круга были искренни и счастливы рядом со мной…

Лариса Остренко. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]