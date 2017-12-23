В рамках проекта "Арт-терапия" в городской больнице №4 открылась выставка работ известного стилиста Георгия Кота Проект "Арт-терапия" стартовал в 2015 году, когда в больнице совместно с Сочинским отделением Союза художников России была проведена первая выставка картин. Далее экспозиция менялась не один раз, а работы профессиональных художников, представленные в клинике, всегда вызывали живой интерес как у пациентов, находящихся на лечении в больнице, так и у их родных и близких.

Стоит отметить, что архитектура холла больницы позволяет проводить выставки различного формата. И если прежде вниманию публики представляли только картины, то в этот раз в экспозицию вошли еще и вечерние платья, а также прически, которые по праву можно отнести к высокой моде парикмахерского искусства.

– Для меня было необычным представить свои работы в стенах больницы, – признался Георгий Кот. – Но я уверен: внешняя эстетика всегда должна быть в гармонии с внутренней эстетикой, то есть со здоровьем. Известна фраза: "Красота спасет мир". Считаю, что красота очень часто возрождает желание жить, а украшая себя, человек становится ярче, позитивнее.

Как отмечают организаторы, выставка "Искусство лечит" будет работать полгода, и в течение этого времени она будет постоянно модифицироваться, дополняться новыми экспонатами. Так что даже если кто-то успел в деталях рассмотреть сложный крой вечерних платьев, прически, а также графические рисунки Георгия Кота, имеет смысл заглянуть, чтобы увидеть новые экспонаты.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]