ВЫШЕ ФЛАГ, ЧЕТЧЕ ШАГ!

В Лазаревском отделении Сочинского торгово-технологического техникума образован первый в районном центре отряд "Юнармии" Кажется, они успевают везде. И всегда в первых рядах. Активное участие в общественной и культурной жизни Лазаревского района для студентов техникума наряду с учебой давно стало привычным делом. "Это уже потребность, значимая часть нашей повседневной деятельности, – подчеркивает заведующий отделением Геннадий Писоцкий. – Чем насыщеннее и интереснее программа воспитательной работы, тем эффективнее результат: нам важно не только дать своим студентам ту или иную рабочую специальность и, по возможности, трудоустроить их, но и также воспитать достойную, грамотную и патриотичную молодежь, оградить подрастающее поколение от негативного влияния улицы и разного рода соблазнов. Это очень актуальная для нас тема, поэтому мы находимся в постоянном движении, стараемся быть в центре событий, ищем новые полезные идеи и проекты, которыми стремимся увлечь наших подопечных".

Недавно у здания Лазаревского отделения Сочинского торгово-технологического техникума появился еще один знаковый символ, сразу ставший достопримечательностью районного центра.

– Это полномасштабный макет горно-вьючной реактивной установки М-8, которая в годы Великой Отечественной войны принимала активное участие в битве за Кавказ, – рассказывает Геннадий Писоцкий. – Он была изготовлен силами наших студентов и презентован на выставке учебных заведений Высшего и Среднего профессионального образования "Сделай свой выбор", прошедшей в конце ноября нынешнего года в Зимнем театре города Сочи. "Горная Катюша" установлена на территории нашего учебного заведения как дань памяти героическим защитникам Отечества и труженикам тыла.

Буквально на днях техникум успешно реализовал новый значимый проект: двадцать его студентов торжественно вступили в ряды "Юнармии" – так называется масштабное детско-юношеское патриотическое движение, объединяющее уже более 170 тысяч человек по всей стране.

– Право быть юнармейцем очень почетное и ответственное, поэтому его еще нужно заслужить, – подчеркивает заведующий отделением. – Хорошей учебой, достойным поведением, прилежанием и упорным трудом.

– Ребята участвовали в субботниках по уборке памятных мест поселка Лазаревское, активно принимали участие в спортивных и военно-патриотических акциях, проявили себя в учебно-производственной деятельности, – говорит командир отряда "Юнармии" Валерия Заева. – Бойцы отряда выступают за здоровый образ жизни, популяризируют военно-прикладные виды спорта, стремятся к службе в Российской армии.

На торжественную церемонию вступления в ряды "Юнармии" – событие это, безусловно, историческое – собрался весь техникум. Приехали и почетные гости – председатель Сочинского городского отделения "Боевое братство", начальник штаба "Юнармии" полковник Игорь Полевский, ветераны войны Владимир Васильевич Бойко и Михаил Алексеевич Финагин.

Традиции приема молодых активистов во Всероссийское патриотическое движение "Юнармия" во многом хорошо знакомы старшим поколениям пионеров и комсомольцев – принятие присяги, вручение бойцам знаковых атрибутов – флага отряда, значка и удостоверения юнармейца. Для каждого из ребят, прошедших церемонию, по их же признанию, это важный и очень памятный день.

– Отряды "Юнармии" созданы уже в 12 общеобразовательных учреждениях нашего района, а это более двухсот пятидесяти мальчишек и девчонок, – рассказала начальник Лазаревского территориального отдела управления по образованию и науке администрации города Сочи Анастасия Гнусарева. – Первыми в ряды движения были посвящены учащиеся средней школы №82 поселка Дагомыс, там два класса юнармейцев, остальные – будут приняты в январе будущего года. Это масштабное движение, главная цель которого – формирование у подрастающего поколения любви и уважения к своему Отечеству, а также военно-патриотическое воспитание молодежи, которое продолжает набирать популярность и в нашем городе, и по всей стране.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]