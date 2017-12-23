ИСКУССТВО – В МАССЫ!

В отделения Почты России в Сочи и Краснодаре поступили марки, посвященные футболу в искусстве 20 декабря в почтовое обращение вышли четыре марки размером 30х42 мм номиналом 22 рубля к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России, посвященные футболу в искусстве.

На почтовых марках изображены картина "Футбол" Ю.И. Пименова (1926 г.) из собрания Астраханской государственной картинной галереи им.П.М. Догадина; картина "Футбол" А.А. Дейнеки (1928 г.) из собрания Ивановского областного художественного музея; барельеф "Футболист" Е.А. Янсон-Манизер (1953 г.); памятник уникальному спортсмену – чемпиону мира по футболу и… хоккею В. Боброву работы А.Г. Дёмы и С.Л. Михайлова (2002 г.), установленный в Сестрорецке (Санкт-Петербург). На всех марках также есть символика Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.

Марки изданы тиражом по 400 тысяч экземпляров каждая. В нашем регионе сначала они поступили в отделения почты Сочи и Краснодара, а затем появятся в продаже во всех отделениях почтовой связи.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для всех городов-организаторов Чемпионата мира по футболу.

Новые марки гасятся штемпелем с надписью: "Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 в России" и указанием места и даты проведения специального гашения. В Сочи спецгашение проходило в рабочем порядке в клиентском зале городского почтамта. Здесь собрались филателисты, филокартисты, посткроссеры и просто клиенты почтового отделения, которые хотели поставить красивый оттиск на свои конверты и открытки.

Участники городского клуба посткроссеров подготовили к спецгашению и выходу в почтовое обращение новых марок свои открытки. Макет, в точности повторяющий марочные сюжеты, рисовал художник в Екатеринбурге, а печатали тираж в одной из сочинских типографий.

На спецгашение в Сочи приехал и мой коллега, редактор "Белореченской правды" и "Кубанских новостей" Александр Кузнецов. Он тоже подготовился основательно, напечатав свой тираж почтовых карточек.

– Двадцать конвертов, штук тридцать карточек – примерно столько сегодня отправлю, – рассказал Александр.

Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира. Почтовые приветы из Сочи разлетелись как по России, так и за рубеж. Спорт в искусстве, искусство – в массы!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]