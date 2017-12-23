В Музее истории города-курорта Сочи накануне Нового года и Рождества проходят мероприятия в рамках научно-образовательного абонемента для школьников "Экспресс истории". Это тематические вечера под названием "Ночь перед Рождеством, или вечера в селении Навагинка". На этих мероприятиях, которые проходят в театрализованной форме, сочинским школьникам рассказывают о том, как было принято праздновать Рождество у переселенцев разных национальностей, приехавших осваивать Черноморское побережье Кавказа более ста лет тому назад. События спектакля разворачиваются накануне Рождества, которое представители разных народов отмечали все вместе 25 декабря. Среди красочных декораций, в окружении настоящих музейных экспонатов, ребята вместе с героинями рождественской истории – русской девушкой Василисой, немкой Гретхен и армянкой Вардуи узнают о национальных рождественских традициях, принимают участие в обряде, принятом у амшенских армян, слушают песни-колядки русских, поляков, немцев, знакомятся с традиционными блюдами, которые готовили семьи переселенцев на Рождество, и не перестают удивляться тому, как много общего в рождественских традициях разных народов. Вечера завершаются многонациональным хороводом у елки с Дедушкой Морозом и совместным исполнением старейшей рождественской песни "В лесу родилась елочка". Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]