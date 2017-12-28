ДОЖДЬ ПАРАДУ НЕ ПОМЕХА

На курорте состоялось традиционное предновогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек

Парад, которым ежегодно дается официальный старт предновогодних общегородских мероприятий, на этот раз прошел, можно сказать, в экстремальных условиях – под дождем. Несмотря на погоду более ста зимних волшебников вместе со Снегурочками прошли по улице Навагинской. Сочи, пожалуй, единственный город в стране, где Деда Мороза можно встретить не у сугроба, а с зонтом в руках на фоне зеленеющих пальм и клумб.

Среди участников парада были представители туристической отрасли, муниципальных предприятий и социальных учреждений курорта. Шествие завершилось на площади Флага, где была торжественно зажжена главная городская елка. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]