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ДОЖДЬ ПАРАДУ НЕ ПОМЕХА

ДОЖДЬ ПАРАДУ НЕ ПОМЕХА
Четверг, 28 Декабрь, 2017 - 15:13

На курорте состоялось традиционное предновогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек
Парад, которым ежегодно дается официальный старт предновогодних общегородских мероприятий, на этот раз прошел, можно сказать, в экстремальных условиях – под дождем. Несмотря на погоду более ста зимних волшебников вместе со Снегурочками прошли по улице Навагинской. Сочи, пожалуй, единственный город в стране, где Деда Мороза можно встретить не у сугроба, а с зонтом в руках на фоне зеленеющих пальм и клумб.
Среди участников парада были представители туристической отрасли, муниципальных предприятий и социальных учреждений курорта. Шествие завершилось на площади Флага, где была торжественно зажжена главная городская елка.

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