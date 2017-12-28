ПРАЗДНИКИ С КЛАССИКОЙ

Сочинская камерная филармония и Квартет имени С.В.Рахманинова подготовили яркие праздничные программы, которые станут прекрасным дополнением новогодних каникул.

28 декабря в 19 часов в Зале органной и камерной музыки состоится концерт CLASSIC NEW YEAR. Новогодние концерты камерной филармонии имеют оглушительный успех у публики. Неподражаемый Миша Тисаревский и роскошная Татьяна Баликоева в сопровождении солистов Камерной филармонии и их друзей исполнят блистательный двойной концерт Феликса Мендельсона, а новогодний коктейль из произведений Вивальди, Равеля, Сарасате, Шуберта, Чайковского, Дунаевского, Пьяццоллы и других композиторов создадут поистине сказочное настроение.

6 и 7 января в 19 часов для публики подготовлены концерты "Музыка на воде. Рождественские встречи". Рождественские концерты в роскошных интерьерах Морского вокзала Сочи, два вечера избранных классических шедевров и фантастических премьер – две абсолютно разные программы, объединенные магией музыки, любовью к прекрасному и вечному, откроют всем гостям жемчужины вокальной и инструментальной музыки различных эпох, стилей и направлений.

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