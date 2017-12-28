ЧТОБЫ ОДУВАНЧИКИ ЦВЕЛИ!

Три с лишним года прошло с той поры, как глава города Сочи Анатолий Пахомов вручил Лоре Сетраковне Торлакян, заведующей детским садом комбинированного вида №76, что в поселке Дагомыс, символический ключ от новой пристройки. Что нового произошло за это время? Как изменилась жизнь воспитанников дошкольного образовательного учреждения? Это и многое другое решили узнать корреспонденты газеты "Новости Сочи". Лора Сетраковна Торлакян как радушная хозяйка распахивает двери своего большого и уютного дома. Дом этот и правда большой: на внушительной территории располагаются 5 корпусов, в которых весело и беззаботно проводят свой досуг и получают первое образование 760 мальчишек и девчонок! К слову, этот детский сад самый крупный на территории города Сочи. И стал он таким благодаря вводу в эксплуатацию в 2014 году новой пристройки.

– Для всего Дагомыса это стало знаковым событием, – вспоминает Лора Сетраковна. – На торжественное мероприятие пришли многие жители поселка: бывшие и нынешние воспитанники, их родители, сотрудники учреждения, в том числе и те, кто давно находится на заслуженном отдыхе. Взрослые радовались не меньше детей. Еще недавно получить путевку в детский сад было большой проблемой. Сегодня, благодаря активной социальной политике руководства города, ситуация начала выравниваться! Впрочем, что стоять у порога?! Проходите, будем хвалиться, – улыбается Лора Сетраковна. – Мы готовимся к новогодним праздникам, так что увидите наш детский сад во всей красе!

Новогоднее настроение и правда витает в воздухе. Территорию сада украшают елки, гирлянды, светящиеся фигуры сказочных персонажей, а на центральной аллее разместилась новогодняя звезда.

– Это "Звезда Славы", – рассказывает заведующая. – Мы зажгли ее в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Каждый сезон мы переодеваем нашу звездочку. Весной и летом ее украшают цветы, осенью – композиции из листьев и сухоцветов, зимой – еловые ветви и игрушки. Одновременно со звездой появилась и аллея Славы. Ее наши воспитанники высадили вместе с ветеранами. Мы стараемся прививать мальчишкам и девчонкам дух патриотизма, пропагандируем идеи толерантности, гуманного отношения к окружающим, воспитываем чувство преемственности поколений.

Детское дошкольное образовательное учреждение "Солнышко" было открыто в 1952 году и относилось к Дагомысскому чайному совхозу. Самый первый одноэтажный корпус, в котором размещались всего 4 группы, до сих пор находится в центре двора, являясь своеобразным сердцем этого живого и многоликого организма. В 1966 году был построен первый двухэтажный корпус, в 1967 сдали в эксплуатацию еще один корпус с пристройкой, в которой разместились физкультурный зал, медицинский и процедурный кабинеты. Последний двухэтажный корпус, в котором разместились еще 8 групп, построили в 1970 году. В 1999 году учреждение было передано на баланс Лазаревского территориального отдела управления образования и науки города Сочи, и началась новая история детского сада. В 2014 году по краевой целевой программе "Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае на 2010–2015 годы" была введена в эксплуатацию пристройка на 80 мест, которая стала пятым корпусом "Солнышка".

Сегодня в детском саду №76 функционируют 28 групп, в их числе три группы коррекционной направленности: логопедическая, группа ЗПР, а также группа "Особый ребенок", которую посещают дети-инвалиды. Есть также группа кратковременного пребывания детей.

– Новая пристройка значительно облегчила нам жизнь: появилось место для маневров, – смеется Лора Сетраковна. – Раньше приходилось тесниться, несколько раз в месяц перекраивать расписание занятий музыкой и физической культурой. Двух залов не хватало катастрофически. В новом корпусе свой музыкальный зал, отдельное помещение под прачечную. Кроме того, в новом корпусе размещаются 4 группы: ясельная, средняя, старшая и подготовительная. Во всех группах новая мебель, посуда. Был модернизирован и пищеблок. Одним словом, наши возможности расширились.

Появившееся дополнительное пространство коллектив "Солнышка" использует по полной программе. Так, в саду открыт и успешно функционирует кружок "Робототехники". Администрация детского сада приобрела специальное оборудование и даже планирует запустить мультипликационную студию, чтобы на основе моделей, которые конструируют дети, снимать мультики. Кстати, как не без гордости рассказала Лора Сетраковна, на базе детского сада даже проходит фестиваль по "Робототехнике", а его победители далее принимают участие уже в городском туре.

Есть в саду и особая зона комфорта для детей с ограниченными возможностями здоровья: со специальной мебелью, тренажерами для развития мелкой моторики, местом для отдыха и уединения. Группу "Особый ребенок" дети посещают вместе с родителями. Занятия, которые длятся всего несколько часов в день, проводят опытные педагоги-психологи, дефектологи. По словам Лоры Сетраковны, для детей-инвалидов и их родителей зачастую важны и просто обычное человеческое общение, сочувствие и готовность оказать поддержку.

– Бывает, что психологическая помощь больше нужна родителям, – рассказывает Лора Сетраковна.– Когда они видят, что их ребенка любят таким, какой он есть, они сами открываются. Они учатся друг у друга, перестают стесняться, у них появляется круг общения, а нам остается только подсказывать и направлять. Конечно, не обходится без трудностей, но все нужно воспринимать с позитивом. Я стараюсь создать комфортные условия как для родителей и воспитанников, так и для коллектива.

А коллектив в "Солнышке" сплоченный. У многих за плечами не один десяток лет трудового стажа. Так, воспитатель Надежда Андреевна Терешина имеет почти 40 лет трудового стажа. 47 лет в профессии и Антонина Михайловна Снигирева. По словам заведующей, это педагоги от Бога, люди удивительной душевной теплоты и невероятной жизненной энергии. Почти полвека у плиты и шеф-повар сада Нварт Аветисовна Нубарян. Это под ее чутким руководством готовятся вкуснейшие каши, запеканки и омлеты. Кстати, бывшие воспитанники детского сада, которые приводят уже своих детей, с удовольствием вспоминают здешние обеды.

Вот и мы попали в обеденное время. Аромат овощного рагу приятно дразнил и разжигал аппетит. Мы заглянули в ясельную группу с нежным названием "Одуванчики". Малышня, которая, как известно, в еде большая привереда, уплетала обед за обе щеки. Даже докармливать никого не пришлось. У воспитателя яселек Натальи Петровны Гриньковой за плечами 28 лет трудовой деятельности. В "Солнышко" она пришла 19-летней девушкой. Да так и осталась. Уж очень ласковыми оказались лучи!

– Не было ни дня, чтобы мне не хотелось к детям, – рассказывает Наталья Петровна. – Да, бывает трудно, мы работаем с малышами, учим их и одеваться и раздеваться, и руки мыть, и слезы вытираем, и горшки убираем… Но их улыбки, объятия, нежность дорогого стоит. Сейчас мы готовимся к первому новогоднему утреннику, учимся водить хоровод вокруг елочки и запоминаем стишки для Деда Мороза. Работая с детьми, ты сам молодеешь душой! Хочется максимально окружить их заботой, чтобы они бежали в детский сад с радостью и не боялись отойти от мамы. Я думаю, что у нас это получается!

В этом году детский сад комбинированного вида №76 отметил свой 65-летний юбилей! Это целая жизнь! Жизнь, наполненная звонким смехом, первыми победами и открытиями, первыми друзьями, первым опытом самостоятельности. Для многих жителей Дагомыса детский сад №76 был действительно вторым домом. Время не стоит на месте, появляются новые стандарты и методики образования, но, побывав в "Солнышке", почему-то веришь, что его теплые лучи доброты и заботы будут согревать жителей поселка еще долгие и долгие годы. И старики будут с гордостью рассказывать подрастающему поколению о своих первых воспитателях и вкуснейшей манной каше.

Елена ЕРМАКОВА Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]