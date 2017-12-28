ПОБЕДА В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Увлекательный футбольный турнир, посвященный 20-летию ТОСа "Гагаринский" Центрального района Сочи, одного из лучших в Краснодарском крае, прошел на стадионе детско-юношеской спортивной школы №1. Это был турнир ветеранов, которые сошлись в бескомпромиссном, увлекательном единоборстве на том самом реконструированном стадионе возле Ривьерского моста, где многие из них когда-то восхищали своим мастерством полные трибуны благодарных зрителей.

В финальном матче неоднократному призеру городских соревнований "Коммунстрою", футболисты которого в основном представляют микрорайон Гагаринский, противостояла команда Тоннельного отряда №44. Этот поединок за первое место получился и результативным, и, соответственно, зрелищным.

Перед его началом игроки и болельщики почтили минутой молчания скончавшегося на днях замечательного тренера, олимпийского арбитра Акопа Егиазаряна, многие годы работавшего в ДЮСШ №1.

– Эффектные атаки, в которых присутствуют и неожиданные ходы, и дриблинг с красивыми финтами, – все это в первую очередь привлекает болельщиков и делает футбол недосягаемым в плане популярности, – заметил выдающийся в прошлом вратарь, бессменный комиссар ветеранских турниров Николай Мельник. – Профессиональные игроки сейчас нечасто балуют поклонников кожаного мяча теми же финтами, тем же дриблингом, тем же обилием забитых мячей. А вот ветераны и теперь с лихвой демонстрируют игру наступательную, зажигательную, искреннюю.

Финал турнира наглядно подтвердил утверждение Николая Петровича относительно игры ветеранов. На этот раз результативностью блеснул "Коммунстрой", тем самым преподнеся достойный подарок своему ТОСу-юбиляру. С первым же свистком еще одного большого в прошлом мастера футбола, десятикратного чемпиона Сочи Лаврентия Пруидзе на поле развернулась упорнейшая борьба за территориальное превосходство. За инициативу. Постепенно она стала переходить к коммунстроевцам. Они раз за разом проводили четкие, в быстром темпе, комбинации, на острие которых находились напористые Бислан Кушхов, Тамерлан Текаев, пробивной, но с хитринкой, капитан и одновременно тренер команды Шота Жгенти, рассудительный и хладнокровный Каспар Капсузян. Тылы бдительно охраняли защитник Гоча Габелия, вратарь Ильдар Галлямутдинов.

Довольно ощутимое преимущество "Коммунстроя" держалось большую часть времени. К удивлению (и восторгу) многочисленных болельщиков, темп не спадал все полтора часа; атаки следовали одна за другой. Успешно завершать их на этот раз посчастливилось Кушхову, ставшему героем встречи. Трижды после его ударов мяч побывал в сетке ворот соперника. Еще раз он влетел туда после того как его неудачно отбил защитник тоннельщиков, пытаясь помешать удару Жгенти. 4:0 – убедительная победа "Коммунстроя". Красивый золоченый кубок вручили команде председатель совета территориального общественного самоуправления микрорайона Гагаринский Игорь Виноградский и заместитель председателя Сергей Титов.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]