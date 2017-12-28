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ДАНЬ ПАМЯТИ

ДАНЬ ПАМЯТИ
Четверг, 28 Декабрь, 2017 - 15:16

Ровно год назад во время крушения самолета Ту-154, который упал в Черное море, погибли 92 человека. На борту самолета были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трёх телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" – Елизавета Глинка. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом.
В годовщину трагедии в Сочи минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе. Церемония прошла у причала, напротив которого произошла авиакатастрофа. Жители города принесли на набережную цветы и зажгли свечи. В храмах города прошли поминальные службы.
Тела 12 жертв авиакатастрофы так и не были найдены. В годовщину трагедии на Мемориальном военном кладбище в Мытищах были захоронены их личные вещи. В память о погибших в авиакатастрофе на подмосковном кладбище была установлена стела с чайками. В Сочи на месте катастрофы также открыли мемориал.
Причины крушения воздушного судна окончательно до сих пор не установлены, следствие снова продлили. При этом в Следственном комитете полностью исключили версию взрыва на борту.
Анастасия ПАНИНА.

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