ДАНЬ ПАМЯТИ

Ровно год назад во время крушения самолета Ту-154, который упал в Черное море, погибли 92 человека. На борту самолета были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трёх телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" – Елизавета Глинка. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом.

В годовщину трагедии в Сочи минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе. Церемония прошла у причала, напротив которого произошла авиакатастрофа. Жители города принесли на набережную цветы и зажгли свечи. В храмах города прошли поминальные службы.

Тела 12 жертв авиакатастрофы так и не были найдены. В годовщину трагедии на Мемориальном военном кладбище в Мытищах были захоронены их личные вещи. В память о погибших в авиакатастрофе на подмосковном кладбище была установлена стела с чайками. В Сочи на месте катастрофы также открыли мемориал.

Причины крушения воздушного судна окончательно до сих пор не установлены, следствие снова продлили. При этом в Следственном комитете полностью исключили версию взрыва на борту.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]