МЫ ВЫБИРАЕМ БЕГ

Солнышко только-только показалось из-за горки, а на набережной реки Сочи возле Ривьерского виадука уже яблоку негде было упасть. Мальчишки и девчонки, юноши и девушки, все как один в спортивных костюмах, проходили регистрацию, что-то обсуждали, усердно разминались перед стартом традиционного Новогоднего забега. Вернее, забегов было два – для совсем юных, в том числе шестилетних, и учащихся старших классов, студентов. Первым предстояло преодолеть два километра, вторым – пять с небольшим.

Примечательно, что многие были обычными физкультурниками, любителями бега, приверженцами здорового образа жизни. А пример им подавали воспитанники спортивных школ, школ олимпийского резерва.

И стартовали, и финишировали бегуны, как правило, группой, не растягиваясь по дистанции, так что судьям приходилось нелегко. Но вот с дистанцией справился последний из участников, и началась как всегда приятная процедура награждения. Победители и призеры были удостоены дипломов и ценных подарков.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]