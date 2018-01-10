Зеленый счет

Новый сквер открылся в микрорайоне Бытха Пятнадцать тысяч горожан в первые дни нового 2018 года получили долгожданный подарок от городских властей. В минувший четверг здесь открылся сквер на месте пустыря площадью 7000 кв.м. На лакомый кусок территории с видом на горы заглядывались инвесторы, но сочинцы предпочли зону отдыха, и муниципалитет поддержал это желание. Теперь в микрорайоне Бытха благоустроен сквер, который доступен для отдыха горожан.

Специалисты провели планировку участка, установили дренажные системы и опорные стеры, как того требовал рельеф – сквер находится на возвышении, откуда открывается прекрасный вид. Как только были завершены подготовительные работы, на территории в сквере появились детская площадка и воркаут-зона, две автостоянки, скамейки, урны, пешеходные дорожки, вымощенные плиткой. Агрономы высадили на бывшем пустыре около 200 деревьев, в том числе ель, которую украсили к Новому году.

Встречает гостей сквера скульптура орла. Именно птица издревле считалась символом благополучия и достатка убыхов – коренного населения горы Бытха, считавшего ее священной.

По случаю открытия сквера состоялся праздник с песнями, танцами творческих коллективов, угощениями для всех желающих. Всех гостей угощали шашлыком, пловом, чаем с баранками и пряниками. Состоялся концерт, спортсмены устроили показательные выступления площадке для воркаута.

Работы по строительству и благоустройству нового сквера шли в круглосуточном режиме в любую погоду почти два месяца. Работы шли при участии жителей микрорайона и под их контролем.

Заслуженный строитель Сочи Валерий Шмураткин живет на улице Бытха, 46. Он с коллегами производил расчеты: сколько земли потребуется для уплотнения, засыпки, озеленения.

– Я счастлив, что моя работа оказалась нужной для моей семьи, соседей, для жителей микрорайона, – рассказал он.

Рядом с новым сквером расположены школа, многоэтажные и частные дома. Местные жители с нетерпением ждали появления зеленого уголка, в котором можно отдыхать семьями. Они обещали не только следить за порядком, но и продолжать благоустройство – сажать деревья и кустарники.

Открытие сквера на Бытхе стало частью реализации федеральной программы "Комфортная городская среда".

– Мы счастливы, что в нашем городе появился еще один такой красивый современный сквер. Если раньше мы уделяли основное внимание благоустройству туристических зон, то сейчас силы направлены именно на создание комфортной среды для наших жителей. Наша задача, чтобы в каждом микрорайоне было удобное красивое место для отдыха местных жителей, – сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

В прошедшем году в Сочи появились сразу несколько новых скверов и парков – в микрорайоне Макаренко и на улице Яна Фабрициуса, обновлен уголок Венчагова и благоустроен сквер у Зимнего театра. Эта работа будет продолжена. В 2018 году в Сочи запланировано открыть семь новых зеленых уголков.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]