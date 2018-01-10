Счастливая пятерка

В новогоднюю ночь в Сочи родились пятеро малышей. По сложившейся традиции 1 января новорожденных и их мам пришел поздравить глава города Анатолий Пахомов. Вместе с министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым и главным врачом Краевой клинической больницы №1, академиком Владимиром Порхановым они осмотрели и новое оборудование, которым был оснащен Перинатальный центр в конце 2017 года.

Новая аппаратура – это подарок общественной организации "Лига женщин "Мост добра", которая несколько лет сотрудничает с Перинатальным центром. Благодаря этой поддержке медучреждение получает возможность оснастить свой парк медицинского оборудования самой современной техникой, которая помогает выхаживать "сложных" и маловесных детей.

Новый аппарат уже 1 января помог появлению на свет ребенка весом 1,8 килограмма. Еще несколько лет назад рождение детей с такой массой тела было вызовом для врачей. Сейчас ситуация иная.

– Эта реанимационная система помогает спасать детей от 500 граммов, – рассказала президент общественной организации "Лига женщин "Мост добра" Елена Пахомова. – Она необходима для дыхательных путей, вентиляции легких и имеет широкий спектр возможностей.

В Перинатальном центре совершенствуется и оснащение реанимационных палат, где на первых порах находятся дети, родившиеся с небольшим весом. Например, не так давно здесь появился шумомер.

– Все эти технологии – это еще один шаг вперед. У нас сейчас младенческая смертность маленькая. Но вскоре благодаря оборудованию, которое приобретается, она будет вообще сведена к нулю, – подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

Кстати, министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов по традиции встретил Новый год за работой: принял роды в Сочинском перинатальном центре.

– Первый новогодний тост в каждой семье звучит с пожеланием здоровья. Наша профессия – эти пожелания исполнять, – сказал Евгений Филиппов. – Когда речь идет о спасении жизни, врачи не думают о праздниках. Мы встречаем каждый Новый год за работой, а бокалы с шампанским за нас поднимают дома родные и близкие.

В среднем в Краснодарском крае в год происходит около 70 тысяч родов. Как сообщили в Сочинском перинатальном центре, более 7,5 тысяч малышей появились здесь на свет в 2017 году. Это больше, чем в 2016 году. В целом по городу ушедший год подарил Большому Сочи больше восьми тысяч новорожденных. Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]