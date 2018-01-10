Новый год по-сочински

20 человек из различных молодёжных направлений и субкультур получили накануне Нового года премию мэра Анатолия Пахомова. Церемония награждения прошла в Зимнем театре. Среди награждаемых и гостей – волонтёры, студенты сочинских вузов и ссузов, ведущие информационных каналов.

Словом, те, кто ежедневно своим примером вдохновляет горожан вести активный и здоровый образ жизни. Но главное, что объединяет этих молодых сочинцев, – любовь к родному городу и неиссякаемое желание сделать его лучше.

Проявлять любовь к родному городу можно по-разному: развиваться личностно или делать социальные проекты, заниматься общественной работой, благотворительностью или оказывать бесплатную юридическую помощь, издавать газеты и вести молодежные блоги. В первые дни нового года рекордными оказались как загрузка канатных дорог Красной Поляны – до 16 тысяч человек в день, так и количество въездного автотранспорта – до 15 тысяч автомобилей. Всего за 10 праздничных дней в горный кластер заехали 160 тысяч автотранспортных средств, почти 20 тысяч человек воспользовались электричками. Загрузка горнолыжных курортов приблизилась к 100%.

– В дни новогодних каникул к нам приехало больше туристов, чем в прошлом году. Отели Красной Поляны и Эсто-Садка приняли почти 359 тысяч человек. В целом по городу в эти дни отдохнули 503 тысячи человек, – подвел предварительные итоги на пресс-брифинге заместитель главы города Сергей Юрченко. – В этом году к горнолыжной инфраструктуре горного кластера добавились пять трасс "Альпики Сервис", всего доступна для катания 61 трасса. Радует, что интерес не падает при всех экономических и погодных особенностях. Рождественские каникулы также были насыщены массовыми мероприятиями. Только в Красной Поляне их прошло более тридцати, а в целом по Сочи – более девяноста.

Чтобы вся туристическая инфраструктура работала как единый механизм, на Красной Поляне действовал координационный штаб по подготовке и проведению зимнего горнолыжного сезона 2017-2018 года. В его работе были задействованы свыше 50 представителей администрации Краснодарского края и города Сочи.

Следили за ситуацией в Красной Поляне мониторинговые группы по транспорту, санаторно-курортному комплексу, городскому хозяйству, а также потребительскому рынку, куда входят и специалисты Роспортебнадзора. Проверялось буквально все – от цен в ресторанах до санитарного состояния прилегающих к отелям территорий.

С потоком туристов справился и городской общественный транспорт. Интервал движения между автобусами внутри Красной Поляны составляет 5-7 минут, по маршруту из центра Сочи в горный кластер – до двадцати минут.

В этом году также появился альтернативный вид транспорта для лыжников и сноубордистов – единый ски-бас. Специальные автобусы курсируют между курортами Красной Поляны и бесплатно перевозят туристов при наличии ски-пасса. Эта система будет работать до конца горнолыжного сезона. В лаундж-пространстве Panama space в выходные прошла благотворительная акция. Горожане нарисовали несколько новогодних открыток под руководством создателя Мастерской интуитивного рисования Ирины Голубничей, а затем подписали более пятидесяти открыток. Теплые слова поддержки и пожелания радости и благоденствия в новом году волонтеры службы помощи "Добро" вместе с подарками передали в Рождество своим опекаемым – одиноким старикам и инвалидам, а также пациентам больницы в Илларионовке. Традиционная городская акция по раздельному сбору мусора состоялась в Сочи в первую субботу января. Несмотря на выходные, участников было необычайно много. Помимо сбора вторсырья, можно было также посетить лекцию о принципах экологичного образа жизни.

В результате было собрано 5 больших мешков ПЭТ, полтора мешка пластика, коробка пластиковых крышек, по одному большому мешку прозрачных и цветных пластиковых пакетов, а также пакет с плотным пластиком. На объемы собранных алюминиевых и металлических банок повлияли новогодние праздники. Ценного вторсырья собралось большая коробка и средний мешок.

Всё собранное вторсырье забрала на свою базу компания-заготовитель, оно будет отправлено на переработку на заводы края. В течение пяти дней, с 4 по 8 января, на горном курорте "Роза Хутор" проходил LiveFest – фестиваль музыки, медиа и субкультур. Данный фестиваль, как отмечают организаторы, лучшее из того, что есть сегодня в индустрии развлечений. За пять фестивальных дней выступило более 40 артистов разных жанров и музыкальных направлений, прошли показы кинофильмов и театральных постановок, дискуссии и мастер-классы с актуальными персонажами медиапространства.

Как отметил директор МКК "Роза Холл" Максим Волков, для зрителей были подготовлены самые яркие фигуры современной музыкальной индустрии, самые большие открытия соцсетей и онлайн-платформ. Все, что было представлено вниманию зрителей, нельзя было подогнать под шаблон "формата" и "неформата". При этом принципиальной позицией организаторов стал живой звук на концертах.

LiveFest охватил разнообразные площадки горного курорта, а главные события прошли в концертном зале "Роза Холл" и в Ледовом дворце "Роза Хутор".

В эти дни на сцену выходили: группировка "Ленинград", рэп-коллектив с рок-акцентом "25/17", Скриптонит, Каста, Pharaoh, ЛСП, Хаски, Obladaet.

6 января на сцене "Роза Холл" уже в четвертый раз состоялся традиционный праздничный гала-концерт "Рождество на “Роза Хутор”. Участниками концерта стали признанные мастера поп-музыки и талантливые дебютанты: Елка, Елена Темникова, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, "Время и Стекло", Alekseev, MBAND, Нюша, Burito, Artik&Asti, Наталья Подольская, Эмма М, "Пицца", LocDog и другие.

Кстати, праздничные концерты собирали множество зрителей, среди которых были как сочинцы, так и туристы, приехавшие на курорт на новогодние каникулы. Многие из артистов приехали на фестиваль со своими друзьями и близкими, а сами исполнители оставили автографы на своих портретах, которые будут украшать стены "Роза Холл". Подготовили

Анна МАРТЫНОВА и Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]