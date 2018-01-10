ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЗГУЛЯЙ

Как поработали – так и отдыхали. Новогодние и рождественские каникулы самый северный район Сочи – Лазаревский – отметил ударно. По количеству и разнообразию мероприятий праздничная афиша стала рекордной за последние несколько лет. Чего тут только не было – парады Дедов Морозов, концерты, выставки, благотворительные акции, флешмобы, спектакли, костюмированные представления, карнавалы, детские развлекательные и игровые программы, спортивные состязания, народные гуляния – развлечения на любой вкус и для всех возрастов. Это были по-настоящему незабываемые дни – неожиданных сюрпризов, многочисленных подарков и исполнения самых заветных желаний! – Широко отметили жители Лазаревского взморья и другой почитаемый в народе светлый, добрый праздник – Рождество Христово! – рассказала начальник отдела культуры администрации Лазаревского района Ольга Богдашевская. – На площади у Центра национальных культур прошли народные гуляния "Славим Рождество" с колядками и скоморохами, играми и песнями, хороводами и выставкой декоративно-прикладного искусства, а в Храме Николая Чудотворца состоялась Божественная Литургия, в которой приняли участие ансамбли "Лазурька" и "Звоны былинные" Центра русской культуры. В это светлое утро малыши до 7 лет приняли Святое Причастие, все ребята получили вкусные рождественские подарки.

Для большинства россиян Рождество – праздник домашний, семейный. Традиции давние, привычные – ходить в гости, делать подарки, желать друг другу и ближним мира, добра, благополучия, крепости духовных устоев. За уютным семейным столом собираются все – от самых маленьких до старших. Это время вспоминать о прошлом, говорить о настоящем, думать о будущем, надеяться, верить.

И, конечно, подводить итоги прожитого года. Район динамично и активно развивается, сделано немало, успешно реализованы десятки проектов в самых разных областях. Нисколько не повлияли на праздничное настроение жителей Лазаревского взморья результаты конкурса "Наш город", объявленного в канун Нового года на сайте "Городская среда". Опрос демократичный – свое мнение посредством участия в открытом интернет-голосовании мог выразить любой сочинец – и весьма престижный – победа в нем является не только признанием заслуг и достижений, но и неким срезом реального положения дел как на курорте в целом, так и на отдельных его территориях в частности. Итоги минувшего летнего сезона (по официальным данным, 2 млн 300 тысяч отдыхающих), а также общие темпы социально-экономического развития вселяли твердую уверенность в том, что Лазаревский район вновь станет лидером среди равных. К сожалению, на этот раз не получилось. Не хватило самой малости: исход голосования в главной номинации "Самый благоустроенный район" решили всего каких-то полтысячи лайков в пользу Адлерского.

Впрочем, без наград мы не остались. Самым активным среди почти семидесяти действующих в городе органов местного общественного самоуправления по праву признан ТОС поселка Лазаревское под руководством Александра Корнева. Серебряными призерами, что, несомненно, тоже очень почетно, стали ООО "Грин-Вэй" (директор – Павел Гринин) в номинации "Самая добросовестная управляющая компания" и площадь Лазаревского Центра национальных культур как самое красивое общественное пространство. Победу в другом городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление района, улицы, отраслевых объектов одержала средняя общеобразовательная школа №75 поселка Лазаревское (директор – Аида Давыдова).

Между тем, 2017-й уже стал частью истории, задача на стартовавший новый год вновь остается неизменной – быть первыми, подчеркивает глава администрации района Сергей Бражников, а значит, работать и властям и местной общественности предстоит еще больше.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]