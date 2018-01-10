КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

ТоржественнаЯ и в то же время трогательная, задушевная встреча состоялась в администрации Сочи. Сюда были приглашены ветераны сочинского спорта, его опора и гордость.

Собравшихся приветствовали заместитель главы города Сергей Юрченко, директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян. Они поблагодарили ветеранов за большую, успешную профессиональную и общественную работу в минувшем году, пожелали им крепкого здоровья и новых успехов на благо развития физкультуры и спорта на олимпийском курорте.

Было отмечено, что Сочи превращается в огромный спортивный центр мирового значения. Зимняя Олимпиада-2014, приближающийся чемпионат мира по футболу – грандиозные, эпохальные для Сочи события, давшие необычайный толчок в повышении массовости физкультурного движения, пополнении детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва новыми учениками, лучшие из которых добиваются высоких результатов на соревнованиях различного ранга. Огромная роль в их воспитании принадлежит ветеранам спорта, подающим пример преданности любимому, столь нужному и благородному делу, пример колоссальной ответственности, необычайной силы духа.

Теплых слов удостоились Виктор Олейник – мастер волейбола, выступавший за лучшие команды Советского Союза, многие годы на руководящих должностях работающий в городском департаменте физической культуры и спорта; Геннадий Бобров – заслуженный работник физической культуры и спорта России, помогавший делать первые шаги в спорте многим выдающимся атлетам, в том числе олимпийскому чемпиону Дмитрию Ильиных; Ольга Миргородская, Александр Терлыга, Петр Вальков, Владимир Фролов, Петр Колганов, Иван Тихонов – легендарные легкоатлеты, талантливые наставники; Борис Конюшков, Василий Попович – известные футболисты, многолетние организаторы физкультурного движения; Владислав Силуянов – замечательный гимнаст, умелый руководитель; Сергей Постников – мастер спорта СССР по плаванию, опытнейший тренер; Игорь Виноградский – активнейший проводник физкультуры и спорта в массы и другие ветераны.

В ходе встречи, прошедшей в теплой, неформальной атмосфере, состоялся предметный разговор о проблемах, резервах сочинского спорта, путях реализации этих резервов. Административные работники и ветеранский актив решили и дальше работать в тесном деловом, продуктивном контакте.

Участникам встречи вручены Благодарственные письма и подарки.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]