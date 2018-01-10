НА РИНГ ПРИГЛАШАЮТСЯ…

Около двухсот участников собрали открытое первенство и чемпионат Сочи по боксу, которые по традиции прошли во время новогоднего праздника. В поединках на ринге сошлись юноши, юниоры, мужчины – представители Крыма, Чечни, Абхазии, Сочи.

Многочисленные зрители на аплодисменты не скупились; больше всего их выпало на долю хозяев соревнований.

Особое внимание привлек финальный бой, в котором отношения выясняли сочинец Лерий Киласония и крымчанин Артем Булатов. Киласония решил возобновить выступления после восьмилетнего перерыва и стал кумиром болельщиков. В финале он действовал в остроатакующей манере, легко передвигаясь по рингу и нанося сопернику точные, чувствительные удары. Однако опытный, техничный Булатов, похоже, был готов к такой тактике. Сдержав оборону, он все чаще переходил в контратаки и постепенно набирал очки. В итоге выиграл этот ставший украшением турнира поединок с незначительным превосходством.

Многие местные боксеры взошли на пьедестал почета. Высших наград удостоены Азамат Оразаев, Андрей Етумян, Артем Серяков, Никита Вайловенко, Эдгар Хачатрян, Анатолий Белоус, Виктор Сарычев, Лаша Акаба, Михаил Шевченко и другие. Лучшим боксером турнира признан Эрик Иклимян из Сочи.

Специалисты отметили, что эти соревнования имеют несколько положительных сторон. Расширяется география бокса, повышается его массовость. Появляется все больше высококвалифицированных тренеров, которые растят перспективную смену ведущим мастерам кожаной перчатки. И вчерашние дублеры уже побеждают и на всероссийских, и на международных турнирах. Очередные такие турниры пройдут вскоре в Краснодаре, Анапе. Сочинские боксеры считаются на них фаворитами и, будем надеяться, оправдают надежды.

Нафхат ХАБИБУЛИН,председатель судейской коллегии Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]