Заповедная Россия

11 января – День заповедников и национальных парков России 11 января 1917 года, 101 год назад, был создан первый в нашей стране заповедник – Баргузинский. С тех пор в России появились более 13 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых составляет 209,5 млн га, или более 11% территории всех страны. Общая площадь ООПТ федерального значения составляет 63,3 млн га.

Сегодня в России функционируют 105 государственных природных заповедников, 52 национальных парка, 57 федеральных заказников, 17 федеральных памятников природы, а также более 12000 природных парков, заказников, памятников природы и других территорий, находящихся под защитой на региональных уровнях. Эти ценнейшие территории являются последним пристанищем для таких уникальных видов животных, как амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс, даурский журавль и многих других.

Прошедший 2017-й был в России объявлен Годом экологии. Была принята федеральная программа развития особо охраняемых природных территорий вплоть до 2022 года. К концу 2017 года на территории нашей страны были созданы три новых заповедника, девять национальных парков и два федеральных заказника.

В День заповедников и национальных парков России Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику имени Х.Г.Шапошникова исполнилось 94 года – это один из старейших заповедников нашей страны. Все эти годы заповедник улучшает и совершенствует свою деятельность.

Сегодня, как и сто лет назад, склоны заповедных гор Кавказа все также покрывают девственные леса и луга, населенные все теми же растениями и животными. К заповеднику навсегда присоединены новые ценные угодья Лагонакского нагорья. Восстановлена исчезнувшая популяция зубров, ведется реакклиматизация переднеазиатского леопарда – вида, исчезнувшего из дикой природы западного Кавказа более 60 лет назад. В конце XX века, в условиях тяжелейшего кризиса, сохранены и восстанавливаются популяции серны, западнокавказского тура, кавказского подвида благородного оленя, кавказских форм бурого медведя и других животных.

– Мы служим важному делу – сохранению природы заповедника, являющегося частью Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. У нас работает крепкий, сформированный коллектив, – говорит директор заповедника, заслуженный эколог России Сергей Шевелев. – Мы, как и прежде, стремимся охранять и обустраивать Кавказский заповедник, один из крупных горно-лесных заповедников Европы, с использованием лучшего отечественного и зарубежного опыта.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]