Основы благополучия

Главные задачи на 2018 год были поставлены на планерном совещании в администрации города Первое в наступившем году планерное совещание мэр Сочи Анатолий Пахомов начал с кратких подведений итогов работы всех городских служб в период новогодней декады. Приятно, что всем удалось отработать стабильно, без сбоев. Конечно, несказанно повезло с погодой: не случилось снегопадов, и все дороги и перевалы оставались открыты. Полмиллиона гостей разъехались по домам с самыми приятными впечатлениями о Сочи и о нас с вами.

– Праздники мы провели уверенно, качественно. Об этом говорят, в первую очередь, положительные отзывы наших гостей. Система отлажена, горнолыжный сезон в разгаре. Надеюсь, и дальше все будет идти без сбоев, – подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

Прежде всего необходимо решить проблему с накопившимися за праздничные дни отходами. Учитывая, сколько гостей провели в нашем городе первую декаду 2018 года, логично, что объемы ТБО увеличились почти в три раза. Мусорные полигоны края не работали вплоть до 5 января, в связи с чем на перевалочной площадке в городе скопился мусор.

– Произошло накопление на перевалочной площадке, которое будет ликвидировано в течение ближайших дней, – сказал первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит. – Сейчас вывоз отходов с территории идет в усиленном режиме, задействовано 80 большегрузов.

Градоначальник рассказал на планерке, что муниципалитет берет в аренду существующий мусоросортировочный завод, а в дальнейшем планирует выкупить эту территорию. Сортировка позволит снизить объемы вывозимого на полигоны края мусора, но в будущем курорту необходим и мусороперерабатывающий завод.

– Непогода, гололед на перевалах может также привести к накоплениям. Поэтому вывод только один: нужен собственный мусороперерабатывающий завод, – подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

На планерке были поставлены задачи на текущий год. Наступивший 2018-й будет насыщен событиями. Уже в феврале начнется Российский инвестиционный форум, а в пик высокого сезона курорт примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу. Логично, что нагрузка на курортную инфраструктуру Сочи в этот период будет пиковой. Благоустройство территорий общего пользования и прогулочных мест, особенно в гостевых зонах, продолжают оставаться на особом контроле муниципальных властей. Каждый объект в этих зонах получит свой паспорт, как и во время предолимпийской подготовки. Если в соответствии с паспортом требуется ремонт, собственник обязан будет его выполнить. Обходы территорий начнутся уже со следующей недели.

Вопросы безопасности как всегда актуальны. Сотрудникам силового блока необходимо проверить паспорта безопасности социальных объектов и предприятий жизнеобеспечения, вести контроль за исполнением решений АТК в торговых центрах, работать с людьми. Совместно с населением постоянно проверять дачные участки, подвалы и чердаки в многоквартирных домах. Это рутинная, но эффективная работа, которая позволяет предотвратить многие угрозы безопасности.

Незаконное строительство и обманутые дольщики. Эти проблемы, к сожалению, остаются актуальными для Сочи. Мэр Сочи Анатолий Пахомов:

– То, что можно решить в рамках закона, должно быть решено. Покупатели должны создать ТСЖ или ТСН (товарищество собственников недвижимости – А.М.), и именно с ним мы будем заключать мировые соглашения, а не с застройщиками, которые нарушили закон, – не оставил поводов для сомнений мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В ближайшее время будут созданы рабочие группы, куда войдут сотрудники прокуратуры, ФСБ, администрации. Они будут работать по каждому проблемному объекту. На контроле должен быть и каждый объект незаконного строительства.

Особое внимание в 2018 году будет уделено и сносу аварийного жилья. Это продолжение работы по расселению ветхого и аварийного жилого фонда, которую муниципалитет ведет последние несколько лет.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]