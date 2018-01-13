Страна по имени Детство

Первые рабочие будни после продолжительных новогодних каникул в Сочи начались с приятных хлопот: в городе открылись сразу два новых образовательных учреждения – блок начальной школы №100 в Веселом и детский сад, разместившийся на территории школы №77, в Лоо. Здание начальной школы было построено в рекордно короткие сроки: на возведение корпуса строителям понадобилось меньше года, и уже 12 января за новые парты сели 500 детей. Эти ребята и ранее учились в "сотой" школе (в ее основном корпусе), но теперь все 1800 учеников смогут приходить на занятия в первую смену.

Как отметил глава города Анатолий Пахомов, школа в Веселом была построена в рамках подготовки к Олимпийским играм. И если тогда казалось, что ее возможностей хватит надолго, то через три года население микрорайона выросло, и школа оказалась переполнена. Решение построить новый корпус было принято при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В здании начальной школы расположены 16 учебных классов, столовая, спортзал, кабинет информатики, хореографический зал. Здесь созданы все условия для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, а также самых маленьких учеников – младше 6,5 лет. Для этого оборудованы игровые комнаты и даже спальни.

– Мы уже заключили договор с Центром внешкольной работы, – рассказала директор школы №100 Светлана Пинязева. – Здесь будут проходить занятия по бальным танцам, балету, брейк-дансу, другим танцевальным направлениям. У нас в основном корпусе два спортивных зала, мы уделяем активному образу жизни очень много внимания. И теперь сможем растить своих спортсменов с самых первых классов в новом отдельном просторном светлом зале.

Гостем торжественной церемонии открытия стала вице-губернатор Анна Минькова, отметившая, что пока Сочи второй в списке по количеству детей, обучающихся во вторую смену. Сейчас, чтобы изменить ситуацию и перевести всех учеников на одну смену, курорту необходимо 14 новых школ.

– Школа по-настоящему комфортная, отвечает всем современным требованиям, – подчеркнула Анна Минькова. – Перед школой стоит задача дать не только основное образование, но и дополнительное. И для этого здесь созданы все условия – прекрасный спортивный и творческий блок. Новая школа ко многому обязывает. Мне бы хотелось, чтобы учителя здесь постоянно повышали квалификацию. И давали детям новые знания, соответствующие всем современным требованиям.

Не менее долгожданным стало открытие детского сада в Лоо. Дошкольное учреждение возведено на территории школы №77 в рамках госпрограммы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края". На эти цели регион выделил 204 миллиона рублей, более 61 миллиона рублей составили средства муниципального бюджета.

В новом здании разместились 11 групп. Здесь созданы условия для музыкальных занятий, оборудованы два спортивных зала, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, комната для изучения живой природы, прогулочные территории и веранды. Также в детском саду имеются свои медицинский и пищевой блоки, прачечная. На работу уже приняты 57 сотрудников, из них 27 – педагоги.

– У нас 12 воспитателей и 12 помощников воспитателей, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №77 Анна Мурзонаева.– Также у нас есть музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре. Все работники с опытом, но молодые, активные.

Новый детский сад стал юбилейным, 25-м дошкольным учебным заведением, построенным в Сочи за последние семь лет. За этот же период в городе появились восемь новых школ. Но власти города и региона останавливаться на достигнутом не собираются. Глава города Анатолий Пахомов подчеркнул: работа в этом направлении однозначно будет продолжена, так как объектов образования на курорте не хватает. И наступивший 2018 год будет в этом направлении насыщенным. Так, например, уже подтвержден проект строительства нового корпуса к школе №82 в Дагомысе и №15 в Центральном районе, также планируется приступить к возведению школы на Мамайке. Кроме того, есть планы по строительству как минимум еще трех детских садов на территории города.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]