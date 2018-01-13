НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ!

Недавно, во время городских юношеских соревнований по волейболу, которые с завидной регулярностью проводятся в Адлерском районе Сочи, встретил заслуженного работника физической культуры и спорта России Геннадия Боброва, как всегда находившегося в эпицентре событий, на сей раз в роли главного арбитра. Не один год знающие этого талантливого наставника и мудрого педагога утверждают, что он довольно скуп на похвалу, высокие эпитеты, головокружительные дифирамбы. А вот тогда в Адлере, когда мы разговорились с ним о спортивных делах, Геннадий Николаевич с каким-то даже пафосом сказал:

– Спортивный сезон 2017 года меня в целом очень удовлетворил. Здорово поработали представители многих видов спорта. Чувствуется, что Олимпиада-2014, предстоящий чемпионат мира по футболу на нашей земле окрыляют спортсменов, повышают их ответственность, способствуют проявлению лучших бойцовских качеств. И приходят победы, в том числе на самом авторитетном уровне.

С одним из самых уважаемых спортивных специалистов курорта нельзя не согласиться. Сочинские лидеры, или, как говорили раньше, маяки прекрасно проявили себя в минувшем сезоне, в полной мере на деле способствовали популяризации физкультуры и спорта. Крепнет материальная база. Полнятся ряды юных поклонников здорового образа жизни.

Проводниками физической культуры служат, конечно, детско-юношеские спортивные школы и школы олимпийского резерва. По доброй и давней традиции по итогам года определены лучшие из них. Специальному жюри, состоящему из ведущих специалистов спорта, наиболее авторитетных тренеров, оказалось далеко не просто назвать лауреатов. Тем более что теперь лучшие определялись не упрощенно, по общим результатам работы, а в трех основных направлениях. Это внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", работа на спортивных игровых площадках по месту жительства, организация физкультурно-спортивной работы.

Среди детско-юношеских спортивных школ в этих трех номинациях отличились ДЮСШ №1, ДЮСШ №9, ДЮСШ №15. Среди школ олимпийского резерва впереди СДЮШОР №1, СДЮШОР №3, СДЮШОР №4. Вполне неплохие результаты у ДЮСШ №№ 5,6,10,12,13; у СДЮШОР №7.

Едва ли кто поспорит с тем, что никакая, пусть и самая убедительная, словесная пропаганда развития физической культуры не заменит несоизмеримо более убедительные примеры, которые подают спортивные лидеры. Сотни мальчишек и девчонок, восторгаясь их талантом и мужеством, с горящими глазами приходят в ДЮСШ и СДЮШОР, чтобы присоединиться к едва ли не самому крепкому на Земле братству – спортивному.

Не умаляя ничьих достижений, в первую очередь хочется выделить успехи коллектива школы олимпийского резерва №1, которую многие годы возглавляет отличник народного просвещения, тренер высшей категории Ольга Миргородская. Ряды этой школы, одной из лучших в Краснодарском крае, постоянно пополняют юные легкоатлеты, любители спортивного ориентирования, восточных единоборств. В люди и в мастера их выводят умудренные опытом наставники, воспитавшие целую когорту выдающихся атлетов. И результаты, как видим, себя не заставляют ждать.

– Интересным и плодотворным получился минувший спортивный год, – говорит заслуженный тренер России Петр Вальков. – Но еще больше приятных сюрпризов мы ждем от года 2018-го. Сочинские атлеты уже приступают к интенсивным тренировкам, чтобы вновь порадовать болельщиков высокими достижениями. И все мы в предвкушении главного спортивного события – чемпионата мира по футболу.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]