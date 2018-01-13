НЕОБЫЧНЫЕ ОБЫЧАИ

Накануне Нового года и Рождества в Этнографическом музее в посёлке Лазаревское прошли мероприятия для школьников "Новогодние и рождественские традиции народов Черноморского побережья Кавказа. Адыги-шапсуги", которые проходят в интерактивной форме и начинаются с подготовки детьми рассказов о том, как принято праздновать Новый год не только у народов России, но и всего мира.

После завершения увлекательного путешествия по новогодним праздникам народов мира в экспозиции музея начинает "оживать" веточка, которая на фоне украшенного зала ранее не привлекала внимания. Начинается демонстрация древнего обряда встречи Нового года у коренного народа города-курорта Сочи – адыгов-шапсугов. По их представлениям ветка, вырубленная из боярышника с семью оставленными на ней веточками, олицетворяла бога плодородия и изобилия, покровителя семейного очага Созереша. Его приход ожидали в конце декабря. Этот праздник был главным зимним торжеством шапсугов и совпадал с древнеславянским праздником Коляда. Оба праздника были связаны с зимним солнцестоянием, их начинали праздновать в ночь с 21 на 22 декабря. Как и положено, в праздничную ночь на семь сучков ветки устанавливали свечи, изготовленные из навощенной ткани, которую дети скрутили особым способом. На вершину насаживали круглую головку сыра, который символизировал зимнее солнце. Ветку Созереша по обычаю украшала самая умелая девушка, поэтому дети, пришедшие на праздник, сами выбрали из своего класса девочку, которой доверили устанавливать восковые обрядовые свечи. Согласно магическим представлениям шапсугов, обильно плодоносящие деревья всегда призывали плодородие и изобилие, именно поэтому для торжества выбирали ветку боярышника. Сотрудники музея рассказали ребятам, что число семь является у адыгов сакральным и имеет магическое свойство. Оно символизирует благополучие в семье. В ночь празднования главными действами были зажжение этих свечей и общественный молебен. Молебен проводил жрец – старейшина. Считается, что именно к детям боги относятся с особым благоволением, поэтому их просьбы и пожелания всегда исполняются.

У всех народов особое место во время празднования Нового года отводилось угощениям, гаданиям и играм. И на музейном мероприятии дети угощаются сладостями, загадывают желания на будущий год и играют в игру "Скатывание грецкого ореха". Согласно обычаю, после завершения праздника адыги-шапсуги ветку Созереша уносили в амбар. По древним поверьям все содержимое амбара находилось под покровительством этого божества. Поэтому после веселых игр и угощений дети торжественно возвращают ветку Созереша в экспозицию, чтобы она покровительствовала в будущем году всем посетителям музея.

Ульяна ДМИТРИЕНКО,

мл. научный сотрудник Музея истории и краеведения г.Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]