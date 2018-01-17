НОВАЯ ЖИЗНЬ РОДНЫХ ДВОРОВ

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" позволил привести в порядок сотни скверов, парков и дворов Под занавес уходящего года в исполкоме сочинского местного отделения политической партии "Единая Россия" состоялось заседание общественной комиссии. Депутаты ГСС и ЗСК, местные лидеры "Единой России" и ОНФ, председатели советов ТОС, активные горожане собрались обсудить и окончательно согласовать список придомовых и общественных территорий, которые удастся благоустроить по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

Проект большой и важный, позволяющий за счет федерального и региональных бюджетов ощутимо улучшить качество жизни в конкретном дворе. В 2017-м Сочи не принимал в нем участие. В текущем году наш муниципалитет претендует на краевое и федеральное финансирование

– В 2017 году муниципалитет не являлся участником приоритетного проекта "Формирование современной городской среды", потому что в нем могли принимать участие лишь города с численностью населения до 250 тысяч человек на территории края, – пояснил заместитель главы города Юрий Паламарчук В соответствии с постановлением правительства о субсидировании регионов, участвующих в госпрограммах, проект продолжает работу в 2018 – 2022 годах и предусматривает благоустройство всех нуждающихся в этом общественных и придомовых территорий.

Согласно правилам участия, муниципальные образования, претендующие на участие в федеральном проекте, должны были принять аналогичные городские программы. В нашем городе она принята в прошлом году. Также в 2017 году во все четырех районах прошли общественные слушания, сформирован перечень объектов для благоустройства в 2018 году и вплоть до 2022 года.

Подобные общественные слушания – своего рода инвентаризация спроса населения на реализацию комплексных проектов благоустройства на территории города Сочи. Обсудить удалось все мельчайшие детали: где поставить лавочки, где – ограждения, где провести наружное освещение, где требуется озеленение, где нужно провести благоустройство, связанное с установкой бордюрного камня. Затем все данные по каждой территории требовалось ввести в систему – ГИС ЖКХ. В течение 2017 года в нее внесены 2017 территорий в Сочи. Мы вторые после Краснодара, остальные муниципальные образования региона даже до тысячи не дошли.

– Из 2017 территорий 1902 – придомовые, 115 – общественные. 397 предложений поступило от граждан, из них 281 – по поводу благоустройства придомовых территорий, – уточнил Юрий Паламарчук. – Для того чтобы получить финансирование из бюджетов РФ и края, мы выполнили все мероприятия.

Структура финансирования федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" выглядит следующим образом. Более 90% финансирования покрывают федеральный и региональный бюджет, 9% – городской бюджет, 0,7% – внебюджетные средства. То есть горожане должны либо сами выполнить некоторые работы, либо собрать на них средства. Деньги требуются небольшие, и собрать их сочинцам вполне по силам, но в муниципалитете рассудили иначе. Сочинцы внесут свою лепту в общее дело благоустройства своим трудом, помогут выполнить некоторые работы. Первая территория, благоустроенная по этой программе, – сквер на Бытхе. Местные жители не только помогали на этапе строительства, но и добровольно взяли на себя обязанности продолжить благоустраивать сквер и следить за его санитарным состоянием.

Согласно постановлению правительства, все муниципальные образования должны были определить минимальный перечень работ по благоустройству. Это ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения придомовых территорий, установка скамеек и урн. В перечне дополнительных работ – оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий и другие виды работ.

Предварительно расклад такой: 30% от суммы, выделенной каждому из районов, пойдут на благоустройство общественных территорий, остальные деньги будут потрачены на приведение в порядок придомовых территорий. Выделенного финансирования хватит на пять парков и скверов и порядка 24-25 придомовых территорий в год.

Участники общественной комиссии согласовали адресный перечень, предварительно рассмотренный на заседаниях районных комиссий, расставили приоритеты. В прошлом году в муниципальных образованиях в Краснодарском крае по этой программе удалось обновить около двухсот дворов и построить десятки скверов. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]