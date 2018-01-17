Ровесник Сочинской филармонии, заслуженный артист России Виктор Кузнецов празднует

свое 80-летие Завтра, 18 января, в Зимнем театре концертом "Я люблю тебя, жизнь!" Виктор Кузнецов отметит двойной юбилей: 80-летие со дня рождения и 50-летие творческой деятельности в Сочинской филармонии. Полвека известный певец хранит в душе любовь к искусству и дарит ее людям. И за это он удостоен почетных званий: официального – заслуженный артист России, и народного – бархатный баритон Сочи, певец заслужил искреннюю любовь и признательность публики. Сочинцы знают и любят Виктора Кузнецова за красивый тембр голоса и душевность исполнения песен; коллеги ценят за профессионализм и доброту; друзья – за гостеприимство и остроумие. К слову сказать, в Сочинской филармонии артист работает с момента ее создания, поэтому вполне заслуженно носит еще одно почетное звание ровесника филармонии. В беседе Виктор Васильевич рассказал о том, каким был его путь в профессию, как филармония города-курорта способствовала раскрытию его таланта и с какими планами и мечтами он встречает новое десятилетие своей жизни. Детство и юность

– Я родился 18 января 1938 года во Владимирской области в семье педагогов Василия Ивановича Кузнецова и Анны Павловны Михеевой. Мне было три года, когда началась война, и отец, отказавшись от положенной брони, в первые дни войны ушел на фронт. Уже спустя два месяца мы получили похоронку.

Мы, мальчишки, несмотря на трудности войны, жили своей жизнью: не только помогали родителям в быту, но и играли в мяч, лазали по огородам... Майский день 1945 года я помню до сих пор: было всеобщее веселье, и повсеместно раздавались крики "По-бе-да!". Еще одним ярким детским воспоминанием осталось пение мамы по вечерам – у нее был сильный и красивый голос.

Полагаю, что от нее я унаследовал слух и музыкальность – довольно рано стал солировать на школьных выступлениях. Моя "певческая карьера" не завершилась после окончания школы. В Куйбышевском техническом училище, куда я поступил обучаться специальности "токарь по металлу", в качестве общественной нагрузки я продолжал петь на различных мероприятиях. На одном из областных конкурсов в 1957 году я исполнил песню "Тот, кто рожден был у моря..." , и ее услышал руководитель хора общества "Трудовые резервы". В те дни полным ходом шла подготовка к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве, где должен был выступить сборный студенческий хор, и мне было предложено стать его участником. Мы триумфально выступили на фестивале. Именно это выступление заставило меня задуматься над своим профессиональным выбором, и я окончательно решил связать свою жизнь с пением. Сначала поступил в Куйбышевское музыкальное училище, а по его окончании – в Горьковскую консерваторию. В 1968 году, завершив обучение, я получил сразу три квалификации: солист оперного театра, солист филармонии и педагог музыкального училища и был приглашен в Куйбышевский театр оперы и балета. Сочи как подарок судьбы

– В 1968 году Министерство культуры впервые провело ярмарку вакансий, на которую съехались и выпускники вокальных факультетов российских вузов, и администраторы оперных театров и филармоний, нуждавшиеся в солистах.

Народный артист Молдавской ССР, композитор Давид Григорьевич Гершфельд, занимавший в тот период пост художественного руководителя Сочинской государственной филармонии, тоже приехал в Горький на эту ярмарку. Он подошел ко мне поговорить после прослушивания моей программы и искренне удивился, что я ни разу не был в городе Сочи. К убедительному аргументу жить и работать в красивейшем городе страны, где "улицы моют с мылом", он пообещал повышенный оклад и решение квартирного вопроса в течение полугода. И я не смог устоять – отправился в Сочи. В Сочинской филармонии

– В Сочинской государственной филармонии я начал работать в момент ее создания, за которым последовал период ее творческого расцвета. Естественно, это открывало перед всеми артистами филармонии массу возможностей для творческой реализации.

В 70-е годы на концертных площадках курорта, куда приезжали отдыхать со всех уголков Советского Союза, проходили сотни концертных программ, фестивалей, праздников песни. Регулярно я выступал в качестве солиста, исполняя песни и с хором, и в сопровождении известных симфонических оркестров страны, а за дирижерским пультом стояли народные артисты СССР Е. Светланов, Ю. Темирканов, К. Птица. В те годы на городские праздники песни приезжали известные композиторы: О. Фельцман, Э. Колмановский, П.Аедоницкий, В. Казенин. Я участвовал в их творческих вечерах, не раз становясь первым исполнителем написанных ими песен. В общем, мне было где развернуться и себя проявить… Репертуар и гастроли

– Вокальная подготовка изначально позволяла мне исполнять практически все музыкальные произведения, написанные для баритона. Мой репертуар составляли произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни советских композиторов. В репертуаре, помимо вокальных циклов известных композиторов, всегда были и русские народные песни, которые, как мне кажется, укрепляют дух молодых людей, а также песни советских композиторов. Особой гордостью стали для меня заглавные партии в операх (их концертном исполнении): "Евгений Онегин" П. Чайковского, "Алеко" С. Рахманинова, "Царская невеста" Н. Римского-Корсакова. В сотворчестве с музыкантами филармонии были подготовлены камерные программы, включающие в себя произведения Глинки, Даргомыжского, Бородина, Чайковского, Свиридова, Шостаковича, Кабалевского. Мне посчастливилось дважды выступить в роли комедийного артиста: в 1997 году в опере Доницетти "Колокольчик", в 2000 году в "Кофейной кантате" И.С.Баха. Мне всегда было трудно выбрать из большого репертуара наиболее любимые произведения: песни как родные дети – все любимые и близкие!

В период расцвета Сочинской государственной филармонии ее артисты регулярно гастролировали как по стране, так и за рубежом. Со своей сольной программой и как участник авторского концерта композитора Давида Гершфельда я побывал во многих городах страны: от Калининграда до Владивостока и Камчатки. В составе коллектива "Русский сувенир" гастролировал по Золотому кольцу России, был в Сибири и на Урале. Не забывали мы и станицы Краснодарского края, в которых нас гостеприимно встречали. С ансамблем "Русский сувенир" мне посчастливилось выступать в Польше, а в составе творческих делегаций – в Англии, Франции, Венгрии, Греции. Мечты и планы

– Я артист, и буду встречать юбилей на сцене. 18 января планирую подарить сочинцам праздник музыки, зарядив всех на ближайшую неделю хорошим настроением. В концерте примут участие мои друзья-коллеги, артисты и коллективы Сочинской филармонии.

Я помню времена, когда филармония была государственной, и это звание предоставляло разноплановые возможности для творческой реализации артистов. Очень надеюсь, что наша филармония вновь станет государственной, как в начале своего существования. Она была и должна остаться ведущей концертной организацией города, представляющей на сценических площадках города образцы высокого вокального и музыкального искусства. Уверен, общими усилиями нам удастся приостановить поток низкопробной продукции, в наше время часто встречающейся на сценических площадках города, а городу-курорту обрести звание культурной столицы страны, предоставляющей гостям курорта возможность приобщиться к высококлассному искусству.

Лариса ОСТРЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]