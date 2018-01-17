ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Врачи сочинской городской больницы №4 спасли молодого человека, упавшего с 9 этажа. Теперь этот день для него по праву можно считать вторым днем рождения.

Молодого мужчину доставила в клинику бригада скорой, и благодаря тому, что у пациента сработали компенсаторные силы организма, это позволило ему продержаться до тех пор, пока он не был передан в руки мультидисциплинарной бригады специалистов больницы.

Пострадавший сразу был размещен в противошоковой палате, где экстренную помощь ему оказали анестезиологи-реаниматологи, хирург, травматолог, нейрохирург, специалист челюстно-лицевой хирургии, ЛОР-врач, окулист. К работе подключилось лабораторное и диагностическое звено: мужчине были выполнены все необходимые анализы и проведены исследования, позволившие диагностировать тяжелую сочетанную травму головы, груди, живота, позвоночника, таза, конечностей. Кроме того, у пациента были повреждены легкие, именно поэтому первым этапом в противошоковой палате приемного отделения медики взялись устранять угрозу остановки дыхания.

– Вся работа в экстренном приемном отделении специалистами разного профиля выполняется согласованно и параллельно, в режиме нон-стоп, – рассказал лечащий врач пациента, врач-хирург Дмитрий Ковалев. – Всего от момента поступления в больницу до подачи пациента в экстренную операционную прошел час.

Еще одной сложностью для медиков было то, что у пациента были серьезные травмы ног – открытые переломы костей голени и обширные раны, что в свою очередь могло привести к повреждению магистральных сосудов. На этом этапе к работе приступили травматологи, выполнившие фактически ювелирную работу по фиксации конечностей аппаратами. Как отмечают сами врачи, столь серьезный характер травм мог привести к ампутации обеих ног, но благодаря опыту травматологов одну ногу удалось "собрать" полностью, вторую – сохранить на уровне средней трети голени, что позволит в дальнейшем пациенту использовать удобный протез.

– Всего за время лечения хирургами разного профиля пациенту были проведены 6 операций, – продолжает Дмитрий Ковалев. – Лечение длилось 55 дней, из них месяц он провел в реанимации.

Сейчас молодой человек проходит курс реабилитации в домашних условиях и настроен на активную жизнь.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]