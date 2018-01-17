МИРОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ В СОЧИ

Главное культурное событие зимы 2018 года – XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета – в этом году состоится с 16 по 25 февраля.

Визитной карточкой каждого подобного культурного форума становится состав участников. Организаторы не отошли от традиций и в этот раз, представляя вниманию публики состав ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов. Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: камерного ансамбля "Солисты Москвы" и государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

Откроется фестиваль 16 февраля 2018 года спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского.

На джазовом концерте, который состоится 18 февраля, выступит Джейн Монхейм (США), вместе с которой на сцену выйдут Майкл Канан, Нейл Минер и Рики Монталбано.

Театральный вечер 19 февраля будет представлен спектаклем Юрия Бутусова "Город. Женитьба. Гоголь" Академического театра им. Ленсовета.

Впервые форум посетит уникальный пекинский Northern Kunqu театр, который покажет древнюю китайскую оперу "Легенда о Нефритовой Заколке", своими корнями уходящую в XVI век.

Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет Балетная компания Даниэль Чиприани Энтертейнмент, которая покажет постановку Мауро Бигонцетти "Средиземноморье".

Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи. Так, 23 февраля пройдет мировая премьера спектакля "Пиковая дама" в авторской версии маэстро Башмета, режиссер – Павел Сафонов.

Специальным гостем фестиваля станет Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе, который покажет спектакли "Рамона" и "Сталинград" на площадке зала "Чайка" на Морском вокзале города.

Каждый год на Зимний форум в Сочи приезжают представители этнического направления. В этот раз российская публика познакомится с одной из ярчайших представителей жанра португальской музыки фаду Терезой Салгуэйро.

Также впервые в рамках фестиваля пройдет гала-концерт исполнителей на академических и народных инструментах "Национальная коллекция", где совместно с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", ансамблем "Россия" и оркестром "Терема" выступят Сергей Гармаш (чтец), Юрий Башмет (альт), Дмитрий Дмитриенко (баян), Александр Цыганков (домра), Валерий Зажигин (балалайка), Азиза Бейсенгулова (кобыз), Батуурга Ванчидорж (морин хуур, горловое пение) и другие.

На гала-концертах открытия и закрытия слушателей также ждут мировые премьеры сочинений Алексея Сюмака и Кузьмы Бодрова, в исполнении которых примет участие маэстро Башмет.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]