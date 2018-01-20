НА ПИКЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Праздники закончились. А на склонах курортов Красной Поляны по-прежнему многолюдно. – Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, – напевают песню Владимира Семеновича Высоцкого уличные музыканты на Платановой аллее.

И память услужливо предлагает искрящиеся ночным снегом пики окрестных вершин, которые так и манят к себе с побережья. Красота неописуемая! До Красной Поляны сейчас ведет прекрасная дорога, современный автобан. От Адлера дорога занимает всего 40 минут на автомобиле. Прямой автобус с железнодорожного вокзала Сочи идет всего полтора часа, электричка – и того быстрее.

После сырой и теплой недели в горах Сочи невероятное оживление. Лыжники и сноубордисты в ярких костюмах с раннего утра готовы покорить очередной склон, отчитываясь в социальных сетях, как погода:

– Два дня назад выпало много снега, кататься отлично! В “Горках” открыта только верхняя часть – синие и красные трассы.

– На "Лауре" круто лепить снеговиков, а снег не катит, скорость не держит. Если вы начинающий – вам сюда: тепло, медленно, приятно, музычка...

– Снега 70 см, укатан. Толчеи нет. Все отлично, учитывая последнюю дождливо-туманную неделю. Жаль, что послезавтра лететь в Москву!

Логистическое новшество текущего сезона – шаттл между всеми курортами. Проезд в нем бесплатен при наличии ски-пасса. Это первая ласточка перед внедрением единого ски-пасса, действительного на всех канатных дорогах горного кластера. Правда, точных сроков, когда же это произойдет, нет. Как бизнесмены договорятся, как успеют построить новые канатные дороги, которые свяжут все четыре курорта в единую сеть, как в Альпах.

Но едут сюда не только за катанием, но и просто отдохнуть, а то и поработать. Многие отели на побережье предоставляют бесплатный трансфер в горы и обратно для своих гостей. Это удобно, особенно родителям с детьми.

На днях в наши горы приехал чемпион Европы-92 и Лиги чемпионов УЕФА-99, легендарный датский вратарь Петер Шмейхель. Именитый спортсмен, который после окончания профессиональной карьеры стал телеведущим, в России работает над серией сюжетов о городах, принимающих Чемпионат мира-2018 по футболу FIFA. Сочи – первый город, в который приехал Шмейхель. Вместе со съемочной группой телеканала "Russia Today" он побывал на курорте "Горки Город"

– То, что я вижу, меня действительно потрясает, особенно после того, как я узнал, что несколько лет назад здесь практически ничего не было. Новый мир! Отличное место, где можно с удовольствием провести время, повеселиться. И такие места, как "Горки Город", дадут людям понимание, что в России есть, и для чего сюда можно ехать. Люди просто не знают об этом. И мы в "Шоу Петера Шмейхеля" покажем это так, что туристы захотят сюда приезжать и возвращаться, – рассказал Петер Шмейхель.

Кстати, именитый датский спортсмен получил свою порцию адреналина – прокатился в собачьей упряжке в "Хаски-центре" (на снимке внизу). Подобные услуги предоставляет большинство горнолыжных курортов Сочи.

Айрат Нурсуллбаев, студент из Ульяновска, приехал в Красную Поляну на автобусе из Адлера, где отдыхает в семьей. Наши горы он посетил уже после того, как побывал на других горах на Кавказе. Эльбрус, Домбай-Ульген, Бештау – Айрату было с чем сравнить.

– Первый раз я был тут, на "Розе Хутор", за несколько месяцев до Олимпиады. Вокруг велось масштабное строительство. Пришлось потерпеть небольшие неудобства, но сейчас их уже нет, – поделился Айрат своими впечатлениями. – На канатке я проезжал через речку, было чуть-чуть страшно, но адреналин уступил восхищению. Ведь с фуникулёра видно межгорную долину, а ею можно долго любоваться, но потом начинается лес, и он закрывает весь вид.

– Что понравилось больше всего?

– Побывать на одном уровне с облаками. Очень удобно, что есть стационарные бинокли, которые направлены в разные стороны. Вы платите всего 100 рублей, и за это сможете приближенно разглядеть всё, что захотите, главное – правильно выбрать сторону, которая вас интересует.

Наверху есть большое количество ресторанов и кафешек, даже некоторые развлечения. Правда, они здесь не нужны, ведь и без них много чем можно заняться.

Пиковые нагрузки приходились на Красную Поляну в дни рождественских каникул, что неудивительно, поскольку это то место, куда едут со всей страны провести новогодние и рождественские каникулы, покататься на лыжах и просто получить массу удовольствия от курортов, от природы.

– Те предположения, которые мы рассматривали до Нового года, сбылись. Загрузка была до ста процентов. В этом году заработал четвертый горно-климатический курорт, и по прогнозам загрузка всех четырех курортов до конца зимнего сезона сохранится на уровне 80-90 процентов. Приятно, что есть интерес, который не падает несмотря на экономические реалии, – прокомментировал заместитель главы города Сергей Юрченко. – Люди к нам едут даже оттуда, где есть свой снег, чтобы насладиться климатом, природными красотами. Это говорит о том, что Красная Поляна и ее окрестности – уникальнейшее место.

Муниципальные власти провели большой объем работ по подготовке к зимнему сезону в Красной Поляне. В результате идеально отлаженный механизм работает без сбоев. В прошлом сезоне туристы жаловались на завышенные цены в выносных точках общепита на склонах. Это никуда не годится, так как клиент останется доволен лишь получив качественную услугу по приемлемым ценам. Администрацией Сочи были рекомендованы цены для свободной продажи чая, глинтвейна, кофе вне ресторанов и кафе. Приятно, что большинство рестораторов прислушались к рекомендациям, и нареканий этой зимой практически нет.

Зима в Красной Поляне теплая и мягкая, но уже даже внизу лег снег, что позволило всем курортам открыть сезон вечерних катаний. Хоть после работы езжай осваивать горнолыжную науку! К старту вечернего катания курорт "Горки Город" дарит своим гостям новую уникальную акцию – "Живи с комфортом и катайся бесплатно!". Для участия в ней необходимо выбрать один из отелей курорта "Горки Город" или отель-замок "Богатырь" в Имеретинской низменности, совершить бронирование в период с 18 по 31 января, предусмотреть, чтобы даты проживания приходились на понедельник, вторник или среду, и получить свой ски-пасс на стойке службы размещения.

– Ски-пасс действует на один день вечернего катания. Если период отдыха включает несколько акционных дней, то ски-пасс необходимо получать ежедневно на стойке службы размещения отеля проживания. Количество ски-пассов, предоставляемых по акции, равно количеству проживающих в номере гостей, – пояснили в управлении маркетинга "Горки Город".

В вечернее время на оборудованных и освещенных трассах для катания гостям предложат полный набор сопутствующих услуг: прокат горнолыжного оборудования, занятия с опытными инструкторами, а также разнообразные точки питания, где можно перекусить и весело провести время дружной компанией.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]