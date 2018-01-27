ВСТРЕЧИ С КУМИРОМ xx ВЕКА

В Сочи отметили 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого Памятные мероприятия в нашем городе начались задолго до 25 января. Так, например, неделей ранее в доме культуры "Юбилейный" состоялся концерт, организованный сочинским клубом авторской песни. А непосредственно в день рождения барда и актера к его памятнику возложили цветы и венки.

Также добавим, что накануне памятной даты Владимир Путин во время посещения музея "Высоцкого на Таганке" предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни, а губернатор Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести его на территории Краснодарского края.

Кроме того, к 80-летию со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого Центральный банк РФ выпустил памятную монету номиналом в 25 рублей. Аверс монеты представлен изображением государственного герба РФ в виде двуглавого орла. Реверс монеты имеет достаточно красивое оформление. В центре изображен Владимир Высоцкий с гитарой. Слева находится стилизованное изображение меча. Позади – изображения коней, а справа указаны годы жизни актера.

Монета является инвестиционной, так как выпущена из драгоценного металла – серебра 925 пробы. Тираж составляет всего 1500 штук, что делает ее очень редкой.

Как обещает ЦБ, летом 2018 года в честь Высоцкого будут выпущены монеты номиналом 2 рубля. Они будут также отчеканены из серебра, но уже тиражом в 3000 экземпляров.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]