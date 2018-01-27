КВЕСТ – ЭТО МОДНО!

Сочинские студенты отпраздновали Татьянин день В Татьянин день в Сочи состоялся городской молодежный квест. Мероприятие было организовано по инициативе городского студенческого совета – ко Дню студенчества был разработан увлекательный приключенческий марафон.

Всего для участия в квесте собралось более 200 студентов из 16 высших и средне-специальных учебных заведений Сочи. Задачей каждой команды было пройти как можно быстрее весь маршрут, указанный на карте, а по пути выполнить задания: танцевальные, музыкальные, на логику.

Стартовали все 40 команд от площади Флага, далее маршрут проходил мимо главпочтамта в парк "Ривьера". Здесь уже и происходило основное действо. Ребята набирали баллы изображая знаменитостей и угадывая мелодии по первым нотам. Задания только на первый взгляд были простыми. Любое неверное движение или подсказка – сразу штрафной балл! А удержаться от подсказок им было непросто. Предугадав это, организаторы заготовили массу вариантов.

Студентам пришлось воспроизвести в памяти многое – и школьную программу, и студенческую, вспомнить имена политиков, певцов и телеведущих. Пришлось и пощекотать нервы – на испытании "Фактор страха", просунув руки в закрытый бокс, угадать, что там лежит. Среди спрятанных предметов были не только безобидный сахарный песок или манка, но и малоприятные на ощупь сырой фарш или раскисший "Доширак". Анна Топалиди, студентка СИМБиП:

В подобном мероприятии я принимала участие впервые. Это, действительно круто! Необыкновенное чувство сплоченности, а также новые знакомства, позитивное настроение отвлекает от студенческих будней и дает возможность почувствовать себя артистом. Очень понравилось! Побольше бы таких мероприятий. Сусанна Саакян, член городского студенческого совета, студентка СИМБиП:

От имени городского студенческого совета выражаю благодарность всем за организацию такого крупного и значимого мероприятия. Я впервые участвовала как организатор и могу сказать, что получилось даже лучше, чем предполагалось. Нам удалось объединить более 200 студентов из 16 вузов и сузов. Получилось создать прекрасное настроение – замечательный подарок каждому студенту! Очень надеемся, что общестуденческий квест станет традиционным и ежегодно будет проводиться в Сочи в наш праздник, в Татьянин день. Завершился квест праздничным студенческим концертом. Со сцены объявили названия вузов, набравших наибольшее количество баллов. Решающим моментом стал финальный конкурс – конкурс капитанов, во время которого свои актерские таланты проявила лидер команды СИМБиП Анна Топалиди. После ее выступления стало ясно, что победителем квеста стала команда Сочинского института моды, бизнеса и права.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]