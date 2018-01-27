СПАЛЬНОЕ МЕСТО

В последние годы приезжающие на отдых в Сочи не озадачиваются вопросами пансиона. Лишь бы было безопасно и более-менее комфортно. Кровать – не самое главное. Важнее набраться впечатлений на целый год. Не оттого ли некогда фешенебельные гостевые дома, мини-отели стали превращаться в общежития с двухэтажными кроватями, одним санузлом на два блока и минимумом удобств? Коммерсанты – люди, которые не расстаются с калькулятором. Если посчитать, что на той площади, за которую брали 2 тысячи, они поселят восьмерых постояльцев по 300 рублей с койко-места, то сумма, приносящая доход с тех же квадратных метров, увеличится. Кроме того, отпадает необходимость снабжать проживающих шампунем, мылом и прочими дополнительными средствами гигиены.

Сумма в триста рублей за ночлег просто магическая. Она привлекает многих, приехавших в Сочи. В основном эти многие – те, кому от 18 и до 40. Людям старшего возраста хостелы не подходят, они стремятся к тишине и уединению, потому что говорят, что сон уже не так крепок, как в молодости. Хостелы начали появляться в Европе в конце 60-х годов, чтобы разместить желающих увидеть Старый Свет. Их было иногда так много, что и власти, и бизнесмены задумались о проблеме и решили ее таким образом.

Бум на хостелы продолжает набирать обороты. Бизнес старается открыть их в самых неожиданных местах. Но с непременным условием – как можно ближе к гостевым маршрутам и в центре внутригородских районов. Например, кое-кто в Центральном районе Сочи приспособил под ночлежные дома бывшие парикмахерские, салоны. Лишь бы позволяли санитарные условия: наличие водопровода и канализации. За деятельностью хостелов неусыпно следит Роспотребнадзор, и если наблюдаются отклонения от норм, вешается замок до устранения нарушений.

По нашим сведениям, пока в хостелах не замечено нарушений налогового законодательства. Расчеты идут через кассу, выдаются отчетные документы. Надо полагать, за утилизацию мусора владельцам хостелов производят индивидуальные расчеты, потому что скученность проживающих может перевыполнить все нормы по наполняемости контейнеров твердыми бытовыми отходами.

По поводу обслуживания сочинских хостелов появились специальные сайты, где люди делятся своими впечатлениями о проведенных ночах. Самое главное, людям удается значительно сэкономить на жилье. Гости даже ведут специальный учет, что им удалось купить на сбереженные деньги. Например, Алена из Санкт-Петербурга на форуме пишет, что благодаря хостелу она по сути бесплатно поднималась по канатной дороге в “Горки Городе”. Артур Н. из Свердловской области заявил, что, сэкономив деньги, обеды в отпуске ему достались почти даром. А Маргарита из Ростова-на-Дону в хостеле нашла себе подругу из Москвы, к которой теперь едет в гости.

В Сочи можно получить многообразие услуг на любой кошелек, и без особых затрат провести время в нашем уютном городе даже с самым тощим кошельком. Главное, как сказал студент Михаил из Челябинска: "Я со своими доходами сижу на одной лавочке с богатыми, преодолеваю прекрасные терренкуры и дышу с толстосумами одним морским воздухом. Разве это не социальное равенство?". Юмор у Михаила изысканный.

Татьяна Калинченко,

Владимир Савельев. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]