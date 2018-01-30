ЭТА НЕЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Нет, совсем не легкая она, эта легкая атлетика. Об этом говорили великие представители "королевы спорта" – Людмила Брагина, в ходе одной Олимпиады трижды бившая мировые рекорды, Янис Лусис, метавший копье через все футбольное поле, Виктор Санеев, побеждавший на трех Олимпиадах подряд. Об этом скажет вам и замечательный сочинский спортсмен и наставник, заслуженный тренер России Петр Вальков.

Как-то Петр Михайлович показал мне старый снимок. На нем запечатлен эпизод традиционного матча легкоатлетов Грузии, Армении, Азербайджана и Молдавии, который состоялся в 1955 году. Первым финишную ленточку на дистанции 100 метров пересекает семнадцатилетний курсант Ереванской школы Военно-воздушных сил Петр Вальков. На тех соревнованиях блистали многие знаменитые атлеты, в том числе, например, серебряный призер Олимпиады-1952 в метании диска Нина Думбадзе. В число особо отличившихся тогда на стадионе столицы Армении вошел и Петр Вальков. А вообще-то Петр Михайлович родился и вырос в городе Буденновске Ставропольского края. С малых лет увлекся плаванием. Почему именно им? Да потому, как шутит теперь, по гороскопу он Рак. Впрочем, почти одновременно пришла любовь к легкой атлетике. Однажды, а было это больше шестидесяти лет назад, он поехал на первенство Краснодарского края среди школьников по плаванию и выиграл заплыв на 100 метров. Буквально через несколько дней он участвовал в аналогичном первенстве среди легкоатлетов и стал сильнейшим в беге на 400 метров – дистанции, справедливо считающейся одной из самых сложных.

Специалисты удивлялись отменной физической подготовке парня из Буденновска, технике его бега, плавания, ведь занимался он практически самостоятельно. К тому же юноша обладал здоровым спортивным самолюбием, на каждых соревнованиях стремился только к победе. И часто становился первым. Поэтому у него не было долгих раздумий по поводу того, куда идти учиться после службы в армии. В Ставропольский государственный институт физической культуры он поступил сразу. Однако и там поначалу был на распутье: в плавании специализироваться или в легкой атлетике? Преподаватели решили, что на беговой дорожке ему будет сподручнее. И направили студента на первую Спартакиаду народов России, которая проходила на только что построенном стотысячном стадионе в Лужниках. Сил у парня было, как говорится, хоть отбавляй, и он с открытым забралом вступил в соперничество с лучшими десятиборцами России. В призеры не попал, но в число фаворитов вошел.

Интересно, что ровно через сорок лет после той Спартакиады Петр Михайлович вновь вышел на главную спортивную арену страны, теперь уже как участник чемпионата России среди ветеранов. И взял-таки своеобразный реванш за относительно скромный результат в 1956 году. На этот раз состязался Вальков в пятиборье и сумел опередить всех "рыцарей многих качеств", включая чемпиона Европы Александра Братчикова, чемпиона СССР Юрия Дьячкова.

Интересно и то, что с плаванием Петр Михайлович тоже не расстался, хотя этому в какой-то степени помог случай. А произошло вот что. В том же 1996 году Вальков отправился в ЮАР на чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов. Во время забега на 110 метров с препятствиями сильно ушиб ногу об один из барьеров. После этого с беговой дорожкой пришлось расстаться. Однако оставалась дорожка голубая! И он в прямом и переносном смысле с головой окунулся в занятия плаванием. К счастью, полученные в молодости навыки не забылись. Да и выносливость сохранилась, которую, разумеется, надо было поддерживать ежедневными тренировками.

Вскоре своими результатами в бассейне Петр Михайлович добился того, что его включили в состав участников четвертых Всемирных игр ветеранов. Соревнования состоялись в американском городе Портленде. Награды на дистанции 200 метров оспаривали свыше ста участников. Многие из них в прошлом были известными профессионалами. Вальков же, естественно, постоянно выступал на любительском уровне. Однако в США россиянин сотворил буквально чудо, дойдя через все предварительные заплывы до финала. И там, в восьмерке лучших, не отстал. Занял почетное шестое место, лишь секунду-другую уступив признанным мастерам. Потом были торжественная церемония награждения памятной медалью и незабываемая встреча с легендарным американским пловцом Марком Спитцом – обладателем семи золотых медалей на Олимпиаде-1972.

Вообще энергии, силе воли, энтузиазму Петра Михайловича можно только позавидовать. На всех соревнованиях легкоатлетов, проходящих в Сочи, он в центре событий с неизменными секундомерами на шее. Это закономерно: Вальков – один из ведущих тренеров хорошо известной в Краснодарском крае детско-юношеской школы олимпийского резерва №1, почти полвека был председателем городской федерации легкой атлетики, председателем комитета по физкультуре и спорту Центрального района Сочи и даже тренировал сильнейших легкоатлетов Вооруженных сил Эфиопии. Приложил немало сил для воспитания широко известных сочинских спортсменов. Таких как Виктория Гурова, Наталья Каратаева, Виктория Токовая, Николай Перфильев, Михаил Глазков. Наряду с другими спортивными специалистами курорта (к сожалению, уже ушедших из жизни), Матвеем Ленчиком и Акопом Егиазаряном, участвовал в московской Олимпиаде.

…К победам он действительно рвался всегда. Но нынешним достижениям сочинских атлетов, сегодняшней спортивной известности олимпийского курорта радуется больше.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]