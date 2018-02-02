ПРЯМО В ТОЧКУ

Благодаря современному оборудованию специалисты сочинского онкологического диспансера получили возможность воздействовать на опухоли точечно, а эффективность лечения отслеживать в динамике.

Сочинский онкодиспансер №2 – это 208 сотрудников, из которых порядка 180 человек – медицинские работники, в том числе 66 врачей. Специалисты медучреждения оказывают помощь не только жителям Большого Сочи, но и Туапсе и Туапсинского района. А современное оборудование, которое в последние годы появилось в арсенале диспансера, дает возможность предлагать пациентам наиболее эффективное лечение.

Одним из последних приобретений онкологического диспансера стал новый анализатор, который пополнил парк оборудования клинико-диагностической лаборатории. Он позволяет не только выполнять анализы, но и отслеживать результаты в динамике.

– По определенным маркерам, результатам исследований мы можем четко определить, по какому пути лечения в каждом конкретном случае необходимо идти, какую тактику лечения применить, – рассказывает главный врач онкодиспансера №2 Алексей Дегтярев. – Аналогичные аппараты стоят и в поликлиниках по месту жительства, но они скрининговые и дают информацию только о том, что маркер повышен, а значит, следует обратиться к врачу. В нашей лаборатории мы можем выполнить более детальное исследование и четко определить, какие препараты необходимо назначить, как они воздействуют.

Вся работа на данном анализаторе полностью автоматизирована: человеческий фактор исключен, а это значит, что риск получить недостоверные результаты фактически сведен к минимуму. Кроме того, все лабораторные анализы, а также результаты КТ, маммографии, рентген-снимки по защищенным линиям можно отправить коллегам в краевые или ведущие российские медицинские учреждения и получить консультацию в трудных, сложных ситуациях.

Современная наука идет вперед уверенными шагами, и такая область знаний, как медицина, отнюдь не исключение. Например, благодаря комплексу лучевых установок, компьютерному томографу специалисты онкодиспансера получили возможность воздействовать на опухоль точечно, не затрагивая здоровые ткани.

– К примеру, у пациента выявлено образование размером 1 сантиметр, – продолжает главврач, – и если раньше в зону облучения попадали и здоровые ткани, то сейчас воздействие идет непосредственно на опухоль. С помощью компьютерной томографии мы создаем ее 3D-модель с четкой визуализацией, местом расположения, и лучи направляются непосредственно в опухоль.

Буквально на днях расширились возможности хирургов онкодиспансера: поступило оборудование, которое позволяет детально визуализировать сосуды в процессе операции, а хирургическое лечение при опухолях гортани теперь возможно без внешних доступов.

Безусловно, говоря о новинках медицинской техники, возникает вопрос: оборудование новое, а руки остались старые? Между тем, хирурги онкодиспансера постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходя обучение в Краснодаре, Казани, Москве, Минске, Санкт-Петербурге, Германии. ***

Несмотря на современные диагностические и лечебные технологии, врачи-онкологи призывают следить за своим здоровьем и проходить профилактические осмотры. Для этих целей два раза в месяц в онкологическом диспансере проводятся дни здоровья по различным направлениям: гинекология, урология, заболевания гортани, головы и шеи, брюшной полости, кожи и так далее.Такие акции позволяют выявить заболевание на ранней стадии, а значит, впоследствии пройти менее травматичное, менее затратное и более эффективное лечение.

Ближайшая профилактическая акция будет посвящена мужскому здоровью и пройдет с 12 по 17 февраля. В ходе Недели мужского здоровья представители сильного пола смогут получить консультацию дерматолога, уролога, хирурга. В случае, если понадобится более глубокое обследование, пациент получит соответствующее направление.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]