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Королевский органного зала

Королевский органного зала
Суббота, 3 Февраль, 2018 - 08:33

Несмотря на молодость музыканта, имя Владимира Королевского уже широко известно слушателям России и Европы. Профессиональная компетентность в сочетании с открытостью и энтузиазмом помогли снискать заслуженное уважение в музыкальном сообществе. Концерты Владимира с успехом проходят в разных городах России. География его выступлений охватывает почти всю страну: от Мурманска и Архангельска до Сочи, от Калининграда и Москвы до Якутска, а также страны Европы: Эстонию, Нидерланды, Финляндию, Германию, Австрию. В октябре 2017 года органист принял решение работать в Сочи и вошел в состав артистов Сочинской филармонии.

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