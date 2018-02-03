Королевский органного зала

Несмотря на молодость музыканта, имя Владимира Королевского уже широко известно слушателям России и Европы. Профессиональная компетентность в сочетании с открытостью и энтузиазмом помогли снискать заслуженное уважение в музыкальном сообществе. Концерты Владимира с успехом проходят в разных городах России. География его выступлений охватывает почти всю страну: от Мурманска и Архангельска до Сочи, от Калининграда и Москвы до Якутска, а также страны Европы: Эстонию, Нидерланды, Финляндию, Германию, Австрию. В октябре 2017 года органист принял решение работать в Сочи и вошел в состав артистов Сочинской филармонии. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]