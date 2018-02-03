"СОЛДАТЫ УМИРАЛИ, ЗАСЛОНЯЯ СЕРДЦЕМ НАС"

В Сочи общегородским уроком мужества, прошедшем вчера в Зимнем театре, дали старт целому циклу памятных занятий для подрастающего поколения Цикл уроков мужества посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Первый урок собрал полный зрительный зал в Зимнем театре, и в этот день вниманию школьников было представлено два эпизода Великой Отечественной войны: блокада Ленинграда, день прорыва которой вся страна отмечала 27 января, и Сталинградская битва, победу в которой принято отмечать 2 февраля.

Фрагменты фронтовой хроники, старые фотографии, выступления воспитанников сочинских школ искусств, исполнявших песни военных лет, помогли школьникам представить, какая сила духа двигала в годы Великой Отечественной войны солдатами и теми, кто оставался в тылу.

Через три месяца с начала блокады Ленинграда, в ноябре 1941 года, норма выдачи хлеба достигла своего минимума: рабочим выдавалось 250 граммов хлеба в день, всем остальным – 125 граммов. Сегодняшнему поколению трудно представить, что кусочек хлеба размером со спичечный коробок составлял норму на весь день. Но, несмотря на все трудности, люди, пережившие блокаду, не потеряли человечности, доверия и уважения друг к другу.

Еще одной датой, вписанной в героическую летопись России, стала Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней. Самым трагическим днем в истории битвы для жителей города и его защитников стало 23 августа 1942 года. С этого момента начались массированные воздушные бомбардировки города, количество погибших мирных жителей за один день боев достигло 40 тысяч человек.

2 февраля 1943 года гитлеровцы капитулировали, а Сталинградская битва была признана самой масштабной в истории человечества, и это явилось переломным моментом в Великой Отечественной войне.

Безусловно, подобные уроки мужества помогают правнукам солдат и офицеров, воевавших во время Великой Отечественной войны, понять и представить, что пришлось пережить целой стране. А это значит, что память о героях той страшной войны будет сохранена на долгие годы.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]