Здесь будет рождаться счастье

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко посетил строящийся в Сочи перинатальный центр и оценил работу подрядчиков Возведение современного перинатального центра началось еще в 2014 году. Сроки сдачи объекта переносились, менялись и подрядные организации. Сейчас строительство нового медицинского учреждения вышло на финишную прямую: закуплено необходимое медицинское оборудование, в здании завершаются отделочные работы, производится монтаж технологического оборудования, лифтовых комплексов, вентиляционной системы, а медперсонал находится в ожидании переезда.

Вице-губернатор лично курирует ход строительных работ и на сочинском объекте появляется каждую неделю. По словам Андрея Алексеенко, отставаний от графика нет, а новейшее оборудование, часть которого закупили у европейских производителей, будет самым инновационным в России. По предварительным оценкам, новый перинатальный центр будет запущен менее чем через месяц – 1 марта.

– Все оборудование здесь, на площадке, по мере готовности помещений начинается его монтаж, – подчеркнул первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. – На 90 процентов закончены отделочные работы. Сейчас идет тонкая шлифовка, устранение замечаний, выявленных дефектов.

Сейчас на объекте, по словам представителя генподрядчика Янины Котляровой, работает порядка 500 человек. И это только строители, не учитывая представителей других служб – охраны, специалистов по установке и запуску медицинской техники и так далее.

Уже сегодня строящийся перинатальный центр называют самым высокотехнологичным зданием. Медицинское учреждение возводится в рамках краевой целевой программы "Модернизация здравоохранения Краснодарского края", и на территории России подобных медцентров – единицы.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]