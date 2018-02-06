СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ ПО-СОЧИНСКИ

На курорте отмечают День зимних видов спорта Всю неделю на спортивных объектах горного и прибрежного кластеров будут идти показательные выступления и открытые тренировки воспитанников муниципальных и краевой спортивных школ.

В минувшее воскресенье на олимпийских объектах Красной Поляны стартовала VII Сбербанкиада. В традиционном спортивном празднике Сбербанка России принимают участие свыше 1000 сотрудников компании из семи стран мира. За пять соревновательных дней разыграют 23 комплекта медалей в 5 видах спорта (хоккей, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт и лыжные гонки). Награду вручат и команде, которая победит в квесте.

В день открытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года завтра в Сочи пройдет ряд спортивных мероприятий. В ледовом дворце "Большой" утром стартуют открытые краевые соревнования по хоккею, с 15.00 здесь же начнутся эстафеты и показательные выступления по шорт-треку. На объектах Красной Поляны запланированы открытые тренировки по горнолыжному спорту, сноуборду, керлингу и фристайлу.

Одной из ключевых традиций Дня зимних видов спорта является гонка "Лыжня России", старт которой в этом году дадут по всей стране в полдень 10 февраля. "Лыжня Кубани" пройдет в Сочи на территории комплекса трамплинов "Русские горки". Принять в ней участие сможет любой желающий, однако необходима предварительная регистрация в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта, а также медицинская справка об отсутствии противопоказаний. На выбор участникам предлагаются две дистанции: 5 и 10 км. Начало регистрации в 8.30.

В рамках краевой гонки "Лыжня Кубани" состоятся Открытое первенство Краснодарского края и Открытое первенство города Сочи по лыжным гонкам. Оба мероприятия торжественно откроются 11 февраля в 10.00. С раннего утра запланированы старты для самых юных участников от 7 лет, позже соревноваться начнут взрослые в разных возрастных категориях.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]