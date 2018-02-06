И ЗИМОЙ ФУТБОЛ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ!

Завершился традиционный, 32-й, открытый футбольный турнир среди команд Адлерского района Сочи, безупречно организованный районной федерацией футбола и детско-юношеской спортивной школой №10. Восемь коллективов вели борьбу за главный приз – кубок имени В.Поповича.

Василий Попович, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, в прошлом незаурядный футболист, четверть века возглавлял Адлерский районный комитет по физкультуре и спорту. Со временем турнир (он организован Поповичем в 1986-м году) приобрел немалую популярность. Достаточно сказать, что во время его проведения на трибуне присутствовали и набирающиеся опыта юные футболисты, и ветераны кожаного мяча.

В течение трех недель на искусственном изумрудном газоне продолжалась интересная, бескомпромиссная борьба, в которой ни одному из участников не удалось набрать максимальное количество очков. А тон задавали, выделяясь не по-зимнему отточенной техникой и слаженными коллективными действиями, команды "Строитель", "Черноморец", "СМУ №1", " Адлер-09". Закономерно, что они и пробились в полуфинал. Оба матча на этом этапе выдались необычайно интересными. На последних секундах встречи между "Адлером-09" и "Черноморцем" счет сравняли "черноморцы" – 3:3, и все же после серии послематчевых пенальти уступили – 4:5. "Строитель" с превеликим трудом сумел одолеть "СМУ №1" – 2:1.

И вот – заключительный день турнира. Как по заказу теплая, не дождливая, безветренная погода, ухоженный стадион, заполненная почти до отказа трибуна. Сначала в двух таймах по тридцать минут выявлялся обладатель третьего места. "СМУ №1" или "Черноморец"? Не по годам более хладнокровными, уверенными в себе оказались юные футболисты "Черноморца", забившие в ворота соперника три безответных мяча.

Встреча за главный приз, как и ожидалось, получилась самой захватывающей. Интересно, что ранее "Адлер-09" неоднократно добивался выхода в финал, но почти всегда довольствовался вторым местом. На нынешних соревнованиях другой финалист "Строитель" и "Адлер-09" впервые встретились на групповом этапе, и значительно сильнее (5:2) оказался "Адлер-09". В поединке за первое место сценарий игры выглядел совсем иначе. Лишь незадолго до финального свистка судьи Владимира Кузнецова адлерцы сумели-таки склонить чашу весов в свою пользу – 2:1. Примечательно, что наиболее эффектный мяч, в одно касание, пяткой, забил в финале Олег Ширинбеков – сын замечательного в прошлом игрока московского "Торпедо".

Награждение, как обычно, получилось и торжественным, и красочным. Кубки и памятные медали из рук Василия Поповича, директора спортивной школы №10 Олега Акулова и главного судьи турнира председателя Адлерской районной федерации футбола Георгия Варельджана получили игроки команды "Адлер-09", а также призеры соревнований.

По традиции определены лучшие по амплуа футболисты. Лучшим вратарем признан Максим Материнко ("Адлер-09"), лучшим защитником – Виталий Гридин ("Строитель"), лучшим полузащитником – Армен Асатрян ("Строитель"), лучшим нападающим – Тимур Зарандия ("Черноморец"). Лучшим футболистом турнира специалисты назвали Арама Меликяна из команды-победительницы. Группу бомбардиров с десятью забитыми мячами возглавил Вахтанг Кобешавидзе, за что также получил специальный приз.

Владимир ВЕРЕЮТИН.

На снимках: команда "Адлер-09"; В.Попович вручает приз А.Меликяну; момент финального матча.

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