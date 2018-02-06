МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА!

Сочинцы поддержали российских олимпийцев

В прошедшую субботу на площади Искусств состоялась акция, участниками которой стали около 1500 человек – это спортсмены, школьники, болельщики, жители города, неравнодушные к спорту.

Все вместе они запускали волны, скандировали кричалки, с флагами, плакатами желали победы российским спортсменам на XXIII зимних Олимпийских играх, которые состоятся в городе Пхёнчхане в Республике Корея. Почетными гостями праздника стали олимпийские чемпионы, заслуженные тренеры, участники I Всемирного боксерского форума, который в эти дни проходит в Сочи.

– Мы верим в наших спортсменов, желаем им успешного выступления. Несмотря на все трудности, которые они прошли, надеемся, что их дух не сломлен. И спортсмены одержат уверенные победы, – сказал олимпийский чемпион по боксу 2008 года Рахим Чахкиев.

– Олимпиада должна нести мир. И та обстановка, которая сейчас царит, когда такое сильное давление на спортсменов ощущается, мы все это преодолеем. Так как в характере русского человека чем больше сложностей, тем мы сильнее. Поэтому, уверен, мы победим, у нас есть на это отличные шансы, – сказал тренер олимпийской чемпионки по теннису Сергей Веснин.

– Олимпийцам сейчас как никогда нужна поддержка. Знаю по себе, как важно чувствовать, знать, что за тебя болеют, тебя ждут с победой, это очень стимулирует. Поэтому сегодня мы все здесь, – сказал старший тренер сборной Краснодарского края по бобслею и скелетону Константин Аладашвили.

– Мне очень обидно за наших олимпийцев, я представляю, как им хочется носить форму с триколором, слышать гимн своей страны на пьедестале. Но, тем не менее, когда спортсмен чувствует, что он не один, что за ним целая страна, это очень помогает ему. Если в него верят миллионы людей, значит и он будет верить в себя, – подчеркнула фристайлистка, участница зимних Олимпийских игр 2014 года сочинка Наталья Макагонова.

Всего на зимней Олимпиаде от России выступят 170 спортсменов. Из них десять будут представлять Сочи.

– Сегодня это мероприятие посвящено только одному – пожеланию победы нашим спортсменам. Здесь собрались люди, которые понимают, что такое заслужить путевку на Олимпийские игры. Это титанический труд. И они все здесь сплотились воедино и пришли с пониманием того, что те люди, которые сегодня в Южной Корее, это заслужили, выстояли, победили и добились того, чтобы поехать на Олимпиаду, – подчеркнул директор департамента физической культуры и спорта Сергей Пилосян.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]