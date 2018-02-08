ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

В юбилейный год освобождения Кубани от фашистских захватчиков краеведы Лазаревского района продолжают свою многолетнюю исследовательскую работу – в истории героической обороны Черноморского побережья Кавказа остается еще немало неизученных страниц.

Ему уже за девяносто, но привычка к ежедневному труду – внимательному изучению исторических материалов и документов, газетных публикаций и редких архивных фотографий, связанных с краеведением, – сохранилась. В последние годы старейшина поселка Головинка Мухдин Османович Напсо, не считаясь с возрастом, плотно работает над собственными мемуарами, в перерывах пишет статьи на актуальные темы для местных СМИ – многое, о чем он рассказывает читателям, прежде всего, молодому поколению, старожил не только видел своими глазами – пережил сам. Особенно памятны, признается он, тяжелейшие годы Великой Отечественной войны – голод, налеты немецкой авиации, гибель на фронтах дорогих и близких ему людей. Время идет, но боль потерь, которые ничем не восполнить – не утихает.

– Сегодня уделяется много внимания периоду Великой Отечественной, героическому подвигу советского народа, защитившего Родину от врага, о военачальниках, о мужестве и отваге рядовых солдат. Однако нигде почему-то не упоминается о полувоенных подразделениях, существовавших в то время, – рассказал в ходе одной из наших бесед Мухдин Напсо. – Мы, представители старшего поколения, хорошо помним о том, что в годы войны в прифронтовых районах действовали так называемые истребительные батальоны, предназначавшиеся для борьбы с вражескими диверсантами, десантниками, шпионами, которые действовали в тылу советских войск, в том числе на территории Шапсугского (ныне – Лазаревского и Туапсинского) района.

К Черноморскому побережью немецкие войска рвались главным образом через Шаумянский и Краснополянский перевалы, говорит старейшина. Шапсугский район, города Сочи и Туапсе оказались в опасной прифронтовой зоне. Для борьбы с гитлеровскими спецгруппами и создавались истребительные батальоны.

– Интересна история возникновения такого подразделения в поселке Лазаревское, – считает краевед. – Символично: он значился под номером 75, поэтому и внимание к нему в год 75-летия освобождения нашего края от немцев должно быть повышенным. Сведений о деятельности группы и бойцах, воевавших в ее рядах, крайне мало. Ничего существенного не удалось раздобыть в архивах. Основной источник информации – воспоминания очевидцев.

Костяк этих подразделений составляли местные жители – их опыт (большинство были непревзойденными охотниками) и великолепное знание окрестностей – горных троп и перевалов – были просто неоценимы. Из достоверно установленных имен – чуть больше десятка: командир батальона по фамилии Георгий Кацо – заместитель начальника НКВД, старший лейтенант, его заместитель – Василий Локтионов, командиры – Илья Ахалая и старшина Сазонов. Организацией деятельности истребительного батальона № 75 руководили начальник НКВД Пенченко и начальник милиции Молчанов. Были в его рядах и рядовые, фамилии некоторых из них удалось восстановить – это Владимир Васильевич Бойко, житель поселка Лазаревское, Гарун Ибрагимович Кадиев из Головинки, Хизир Махмудович Чунтыжев (Марьино), Рамазан Гумерович Напсо (Головинка), Кримчерий Исхакович Хапий (Тхагапш), Шихамиз Пшихизович Хейшхо (Хаджико) и Бахсет Ахмедович Гвашев – уроженец аула Малый Кичмай.

– Меня несколько раз призывали на сборный пункт Туапсинского военкомата, проверяли, возвращали обратно, – рассказывал житель поселка Головинка Гарун Ибрагимович Кадиев. Он, к сожалению, уже ушел из жизни, но оставил немало воспоминаний о том времени. – Летом 1942 года я в очередной раз был вызван в военкомат, куда в это время приезжали молодые ребята со всего района. Из их числа сформировали подразделение и отправили на станцию Кривенковская. Там, на лесной поляне, нас разместили во временных шалашах и продержали около недели. Вскоре в расположении нашей части появилось высокое начальство. Нас выстроили и провели осмотр. Нескольких ребят, в том числе и меня, вернули обратно в Туапсинский военкомат, а уже оттуда – в поселок Лазаревское. Здесь нас зачислили в истребительный батальон, вручили оружие и несколько дней с нами проводились занятия. Солдаты батальона проводили большую работу по охране важных объектов в прифронтовой полосе, помимо этого ими обследовались леса и горные массивы, начиная от морского побережья до горных перевалов, где в то время уже шли тяжелые бои.

Отряд проводил и боевые операции – в одной из них, во время вооруженной стычки с немецкими диверсантами у села Марьино, был ранен боец батальона – рядовой Алексей (его фамилию, к сожалению, установить не удалось).

Приведенные выше фамилии – лишь малая часть личного состава истребительного батальона № 75, считает Мухдин Напсо. Старейшина надеется, что эта малоизученная тема привлечет широкое общественное внимание и на нее отзовутся не только другие ныне живущие бойцы подразделения или их родственники, но также историки, краеведы, ведомственные архивы и организации, в первую очередь, военкоматы города Сочи и Туапсинского района.

– Работа, безусловно, сложная, длительная, кропотливая, но только так – совместными усилиями – удастся написать подлинную историю славного боевого пути истребительных батальонов, – подчеркивает он. – А это послужит восстановлению справедливости в отношении незаслуженно забытых людей, служивших в их рядах.

Немалую помощь в этом благом деле могли бы оказать и поисковые группы, действующие в регионе, убежден старейшина, ведь лозунг "Никто не забыт и ничто не забыто", даже спустя многие десятилетия, минувшие со дня Великой Победы, с повестки дня никто не снимал.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]