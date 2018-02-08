Весь транспорт Сочи в телефоне

Более тысячи сочинцев уже пользуются мобильным приложением "Сочи.Транспорт" Такие цифры привел на совещании с сотрудниками департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи первый заместитель главы города Мугдин Чермит. Приложение позволяет отследить все автобусы на линии, даёт полную информацию о компании-перевозчике и обслуживаемых маршрутах. Разработчики постоянно работают над улучшением программы, учитывают все предложения горожан.

– В качестве наследия Кубка конфедерации департаменту транспорта в этом году передаётся программное обеспечение. Полностью работает мобильное приложение. Теперь нам необходимо запустить круглосуточный мониторинг по контролю за общественным транспортом. Должны быть охвачены все автобусы – и муниципальные, и коммерческие, – сказал заместитель директора департамента Вячеслав Бауэр.

Руководство департамента также отчиталось перед Мугдином Чермитом и по работе подведомственных организаций. Новшеством в работе МУП "Сочиавтотранс" в прошлом году стал переход на бесконтактную систему оплаты за проезд в муниципальных автобусах.

К 1 мая городские власти планируют ввести возможность безналичной оплаты проезда во всех автобусах города, в том числе и коммерческих.

– Вместе со всеми положительными моментами, о которых говорили сотрудники департамента в своих докладах, есть ещё гора недостатков, над которыми надо работать. Нелегальные перевозчики, например. Работы в этом направлении – непочатый край, – отметил Мугдин Чермит.

В течение всего прошлого года департамент транспорта совместно с силовыми ведомствами вели борьбу с нелегальными перевозчиками. Этот вопрос планируется урегулировать на федеральном уровне, необходимо обязать собственников мобильных приложений использовать в работе только лицензированных перевозчиков.

Кроме транспортных вопросов, на совещании поднималась тема дорожного хозяйства. За прошлый год за счет муниципального бюджета в городе были отремонтированы 163 улицы за муниципальные средства. Плюс ремонт еще 93 улиц был профинансирован из краевого бюджета. В ближайших планах у курорта уже в марте начать ремонт покрытия 58 улиц в отдаленных районах города.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]