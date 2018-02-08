Искренне ваша

В конце января в Сочи подвели итоги городского конкурса "Учитель года-2017". Победителем, который представит город на краевом этапе, стала учитель английского языка гимназии №8 Анастасия Курочкина.

С 5 по 9 февраля 44 конкурсанта из всех районов и городов Краснодарского края будут бороться за право быть названным лучшим учителем. Каждый день – новый этап и новое задание. В финал выйдут только 6 педагогов, которые в результате и разделят три призовых места и три звания лауреата.

Анастасия Курочкина живет в Сочи три года. Многим, кто переехал жить на курорт, нужны годы для того, чтобы почувствовать себя местным жителем. Наша героиня сочинкой ощутила себя сразу, потому что полюбила этот город с первого глотка морского воздуха.

Переезд Анастасии Станиславовны из Ростовской области в Сочи кажется спонтанным и даже авантюрным. Обычный отпуск на курорте, в котором едва отгремели олимпийские баталии, обернулся желанием кардинально изменить жизнь. На чаше весов были налаженный быт, жилье, работа, родственники с их поддержкой, годами налаженные связи и… непреодолимое желание жить и работать в Сочи. Нужно ли говорить, в пользу чего пал выбор?

– Когда мы вышли на вокзале в Адлере, увидели невероятно красивый город, – вспоминает Анастасия. – Помню, сказала мужу, что если я найду здесь работу, то остаемся здесь жить.

А дальше все складывалось так, будто уже давно все было предрешено: вакансии учителя английского в нескольких школах, навигатор, который привел именно в гимназию №8, и обещание руководству школы уволиться с прежней работы и приехать через неделю.

Ее 6 "И" быстро стал родным, а дети, которые тогда казались такими маленькими и беззащитными, сегодня выросли, став вдумчивыми молодыми людьми. Как говорит сама Анастасия, ей очень повезло с детьми и их родителями: все вместе они стали большой дружной семьей, которая непременно проводит вместе праздники, отправляется в походы и развлекательные центры.

Мы искренне желаем Анастасии Станиславовне победы на краевом конкурсе "Учитель года-2017" и публикуем интервью, записанное с ней накануне отъезда в Краснодар.

– Какое ваше главное правило в жизни?

– Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

– Чего не прощаете людям?

– Двуличности.

– Что для вас наивысшая похвала?

– Детская любовь. Наивысшая похвала – это любовь, доверие моих детей, моих учеников. Детскую любовь купить нельзя, потому что они тонко чувствуют фальшь, неискренность. Они никогда не будут с доверием относиться к учителю, в котором заподозрили неискренность. И любовь детей выражается в том, что когда они доверяют, то делятся самым сокровенным. Для меня это высший показатель доверия.

– Кем вы восхищаетесь?

– Руководством гимназии.

– Ваша реакция, когда вас с кем-то сравнивают?

– Сравнивают, как правило, с эталоном, и если меня с кем-то сравнили, значит, я чего-то добилась в жизни.

– Вы верите в чудеса, и они случаются с вами?

– Верю, и они случаются со мной постоянно. Например, участие в краевом конкурсе "Учитель года". Конечно, я не могу сказать, что это совсем чудо, потому что я к этому долго и планомерно шла, много готовилась. Но эта волшебная, чудесная атмосфера дружественного соперничества сродни чуду.

– Во что вы верите?

– Верю в то, что возможности человека безграничны.

– Что для вас счастье?

– Счастье – это семья, здоровые близкие, признание коллег… Это гармония и на работе, и в жизни.

– В чем, по-вашему, проблема современного мира?

– Глобально я об этом не задумывалась, но проблема современной молодежи в том, что молодые люди хотят иметь многое, не прилагая к этому усилий. Это невозможно, так как для того, чтобы много иметь, нужно очень много работать.

К счастью, этого нельзя сказать о моем 9"И" и нашей гимназии в целом. У нас очень хорошие, работоспособные ребята.

– Вы можете иногда соврать и в каких ситуациях?

– Если я сейчас скажу, что никогда не вру, то это будет неправда. Нет такого человека, который бы никогда не врал. Какие это могут быть ситуации? Чаще всего это происходит, когда я не хочу человеку доставлять неприятности, делать больно правдой. Тогда я ее немного сглаживаю.

– Что вас может вывести из себя?

– Пока со мной еще такого не случалось, чтобы меня что-то или кто-то вывел из себя. Я достаточно терпеливый, толерантный, уравновешенный человек.

– Как вы отдыхаете?

– На работе. Для меня работа – это не только любимое дело, но и отдых. Я привыкла очень много работать, поэтому, когда дома нахожусь больше одного дня, – устаю, и мне нужно идти на работу "отдыхать".

– Если в вашей речи слова-паразиты.

– Есть.

– Вы часто повышаете голос?

– Голос я не повышаю, а наоборот перестаю говорить, и это действует гораздо эффективнее.

– Ваши любимые фильмы, книги, музыка?

– Люблю зарубежную классику. И первое, что пришло в голову из любимых книг, – это "Американская трагедия" Теодора Драйзера. Из фильмов очень люблю советские комедии. Музыка… Люблю современную эстрадную, классическую. Не могу сказать, что я приверженец какого-то определенного жанра. Скорее всего, я меломан и могу слушать любую музыку по настроению.

– Вы готовите сами?

– Да, и очень хорошо. Мой муж всегда очень беспокоится, когда я участвую в каких-то мероприятиях, требующих большой концентрации внимания. Переживает, что у него нет домашней, вкусной и полезной, как он считает, еды.

– Вы всегда отмечаете дни рождения?

– Всегда. Каждый год собираемся в кругу семьи, друзей, коллег. Последние годы это происходит именно так.

– Продолжите, пожалуйста, фразу: "Хотя бы раз в год я обязательно…"

– Хожу в спортзал.

– "Только у меня появляется свободная минутка, я…"

– Звоню маме.

– "Я сама от себя не ожидала, что…"

– Перееду жить в Сочи!

Беседовала Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]