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В Сочи всегда должно быть красиво

В Сочи всегда должно быть красиво
Пятница, 9 Февраль, 2018 - 08:33

В четверг свой рабочий день мэр Сочи Анатолий Пахомов начал с обхода города. Прежде всего, градоначальника интересовал внешний вид, исправность конструкций, состояние зеленых насаждений, художественное оформление улиц. В сопровождении чиновников администрации Хостинского района мэр выбрал началом своего маршрута парк имени Фрунзе. Каждая деталь интересовала главу города – нет ли просевшей тротуарной плитки, сухих деревьев, облупившейся краски на скамейках и заборах. Увидев мусор в парке, мэр не выдержал, взял в руки веник и за несколько минут навел чистоту, вопрошая к сопровождающим подчиненным: "Неужели так трудно?".
Анатолий Николаевич повторял, что в Сочи едут за хорошим настроением, а каждая неопрятность, неряшливость может вызвать негативные эмоции. На Курортном проспекте возле Дендрария глава указал на необходимость обновления цветочных композиций межсезонными растениями, с наступлением тепла – к началу марта – выполнить обрезку деревьев, что-то подкрасить, что-то подбелить, не дожидаясь весенних субботников. Обратил внимание на окрестности Сочинского государственного цирка, где также сделал замечания по устранению недостатков экстерьера. В частности, Анатолий Пахомов в адрес местных тепловиков, которые не устранили просадку грунта после ремонта теплотрассы. Мэр дал указание немедленно это исправить.
В районе гостиницы "Жемчужина" Анатолий Пахомов интересовался заброшенным ангаром и потребовал срочно найти хозяев для демонтажа отслужившего свой срок сооружения. В ходе рейда мэр заметил, здания высотой выше 12 метров в Сочи не будут строить никогда. Во всяком случае, на многоэтажки администрация разрешения не даст. А те, кто пошел наперекор муниципальным властям, будут демонтировать самовольно построенные этажи согласно решениям судов. И никаких компромиссов. В беседе с подчиненными Анатолий Пахомов высказал пожелание, чтобы все службы города неустанно работали над сохранением в Сочи чистоты и порядка. Курортный город должен оставаться самым чистым и красивым.
Сергей Лисицын.

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