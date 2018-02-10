Билет в одно касание

Анатолий Пахомов вместе с представителями Сбербанка и платежной системы Mastercard побывал на одном из городских маршрутов, где недавно в автобусах заработали валидаторы – приборы с информативным экраном и голосовым сопровождением, к которым достаточно просто приложить банковскую карту, чтобы получить билет. С начала января уже более 3000 жителей и гостей Сочи воспользовались новым сервисом.

– Это, действительно, новые технологии – комфорт, удобство. С другой стороны, это контроль, потому что мы сегодня без этого не можем. Технологии будут нам в этом помогать, – сказал Анатолий Пахомов.

В перспективе система безналичной оплаты позволит снизить операционные расходы автопредприятий и повысить качество обслуживания пассажиров. Кроме того, упростит контроль и поспособствует собираемости доходов автотранспортных компаний. Планируется, что применение этой системы поможет улучшить финансовое состояние перевозчика на 20%, сообщает пресс-служба администрации города.

Реализацию проекта поддержал Сбербанк. Более ста машин МУП "Сочиавтотранс" уже оснащены валидаторами. Через три месяца такие же установки должны появиться во всех автобусах города.

– Это серьезный шаг по улучшению качества обслуживания пассажиров и развитию инфраструктуры города. Бесконтактные платежи – это просто и удобно, занимает не более двух секунд, – отметил председатель Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк России" Евгений Титов.

Оплачивать проезд можно и современными гаджетами – браслетами, часами и телефонами. В том числе через платёжные сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay. Следующим этапом будет внедрение зональной оплаты в автоматическом режиме: для оплаты достаточно будет приложить к устройству карту на входе и на выходе из транспорта. Подготовила Татьяна КАЛИНЧЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]