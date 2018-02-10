В сочинском перинатальном центре завершается отделка помещений

Работы по строительству будут вестись в круглосуточном режиме. Соответствующую задачу поставил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время посещения объекта.

Строительство центра было начато в 2014 году, однако сроки сдачи несколько раз переносились. Весной прошлого года на строительной площадке побывал губернатор. По итогам посещения было принято решение о смене подрядчика, после чего работа на объекте активизировалась. Был создан специальный штаб, в который вошли представители всех служб – от краевого департамента по надзору в строительной сфере до субподрядчиков по всем видам работ. На каждом этаже установили камеры видеонаблюдения.

Сегодня работы идут в полном соответствии с графиком, заверил генеральный директор подрядной организации ООО "ВКБ-Инжиниринг" Виктор Бударин. Кроме того, уже закуплено необходимое оборудование.

Вениамин Кондратьев, а также его заместители Андрей Алексеенко и Анна Минькова посетили строящийся объект. Практически во всех помещениях завершается отделка. К первому марта предполагается завершить монтажные и отделочные работы и приступить к установке аппаратуры. По словам главы региона, это предельный срок.

– Жители и гости города уже давно ждут современный, высокотехнологичный перинатальный центр. Сегодня все вместе – и представители власти, и подрядчики – не деля ответственность должны сделать этот последний рывок, – подчеркнул губернатор, поручив вести работы в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]