Сочи принимает финал проекта “Лидеры России”

Цель всероссийского конкурса – выявить сильнейших управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможность для реализации. На старте количество заявок от участников превысило прогнозы в 20 раз. Их подали около 200 тысяч человек. До финала добрались всего 300 лучших. Каждый из них, а это представители 54 регионов, уже получил грант в один миллион рублей на повышение квалификации и обучение.

– На протяжении четырех дней вам предстоят серьезные испытания, но главной наградой для ста победителей является возможность поработать с лучшими управленцами России. Их задача – выбрать себе тех, с кем они в течение года будут делиться своими навыками, – отметил Сергей Кириенко.

По его словам, в условиях конкурса предусмотрены программы обучения и наставничества. Однако сами наставники заинтересованы, в первую очередь, в трудоустройстве финалистов.

– Пока в конкурсе участвуете вы, потом конкурс будет уже за вас. Количество предложений по работе значительно превышает количество участников. Это именно та задача, которую поставил Президент – создать прозрачные условия конкурса, которые позволили бы побеждать только исходя из знаний, профессиональной компетенции, воли к победе, – добавил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ.

По словам Вениамина Кондратьева, "Лидеры России" – уникальный конкурс, который является новой формой поиска кадрового резерва.

– Кубань – территория больших возможностей. Мы заинтересованы в привлечении перспективных и трудолюбивых специалистов и готовы предложить самые перспективные отрасли и проекты, которые есть в регионе, победителям конкурса "Лидеры России", – подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Итоговые испытания пройдут в форме тестов, деловой игры, решения "кейсов", заданных наставниками. Конкурсантам предстоит провести уроки в школах Сочи. Мнение школьников, присутствующих на занятиях, также повлияет на итоговый балл финалистов.

Но главная награда – это все-таки не деньги, а возможность пообщаться с лучшими управленцами страны. Каждый из наставников по итогам конкурса выберет себе подопечных, с которыми в течение года будет делиться опытом. Наставников в конкурсе 39. Это крупные руководители государственных и коммерческих структур, губернаторы, топ-менеджеры, министры. В их числе, например, Сергей Лавров, Игорь Шувалов, Герман Греф, Алексей Кудрин и другие. Свой мастер-класс участникам сегодня дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для многих участников конкурс станет кадровым лифтом. Ряд наставников уже заявили о том, что будут присматриваться к талантливым управленцам на предмет трудоустройства. Ну а для Сочи финал конкурса "Лидеры России" стал очередным крупным мероприятием. Таких в год город принимает около 300.

– Мы приветствуем тот факт, что местом проведения финала выбран Сочи. И действительно, со всей России здесь находятся 300 финалистов. Это лучшие из лучших. Для города это большая честь. Символично, что конкурс открывается сегодня, в годовщину старта Олимпийских игр. Это еще раз указывает на то, что все, что было построено, успешно работает, – подчеркнул глава Анатолий Пахомов.

Конкурсанты принимали участие в мастер-классах, деловых играх, встречах с экспертами и оценочных мероприятиях. По их итогам 11 февраля будут отобраны 100 победителей. Они смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]