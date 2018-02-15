ВСЕ, ЧТО БЫЛО С НАМИ, ВСПОМНЯТ НАШИ ДЕТИ

Продолжается месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Среди множества мероприятий состоялся и автопробег по сёлам города Сочи. В нем приняли участие студенты Сочинского профессионального техникума, Сочинского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, воспитанники военно-патриотических клубов города, юнармейцы, молодёжь города Сочи. Присоединились к сочинцам и ребята из краснодарского студенческого отряда "Алкион".

Патриотический автопробег прошел по следующему маршруту: село Барановка – село Верхний Юрт – село Раздольное – село Богушевка – Завокзальный мемориальный комплекс. В каждом селе участники останавливались у памятников Великой Отечественной войны и торжественно возлагали к ним цветы, отдавая дань памяти павшим в боях за наше мирное небо.

Студенты Лазаревского корпуса Академического колледжа отправились на экскурсию по памятным местам, чтобы узнать о подвиге лётчиков, защищавших Черноморское побережье Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

Ребята возложили цветы на Горке Героев, к памятнику командиру 32-го истребительного авиационного полка ВВС Черноморского флота Николаю Павлову, к памятнику-самолёту, установленному в память о лётчиках, механиках, техниках и строителях аэродрома в поселке Лазаревское в годы ВОВ.

В Сочинском институте РУДН в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы прошел очередной конкурс "Подвиг ради будущего", посвящённый поэту времён Великой Отечественной войны Сергею Орлову.

Самым известным произведением талантливого поэта считается стихотворение "Его зарыли в шар земной", которое было создано в суровый и грозный 1944 год. Тема войны и солдат, которые отдали свои жизни защищая Родину, является основной в творчестве героя этой статьи. Он оставался верен ей и в мирное время, спустя много лет после Великой Победы. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]