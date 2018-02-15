И СТРЕЛЬЦОВ СКАЗАЛ: "ВОТ ЭТО КОМАНДА!"

Недавно сообщили, что во время предстоящего чемпионата мира по футболу на сочинском стадионе имени Славы Метревели решила проводить тренировки сборная команда Бразилии. Сейчас здесь полным ходом идет реконструкция основного поля. Того самого поля, на которое одними из первых когда-то вышли мы, молодые сочинские футболисты, чтобы провести интереснейший матч…

Было это в октябре 1966-го года. Стадион только что вступил в строй, и в Сочи перед своим финальным поединком с киевским "Динамо" в розыгрыше Кубка СССР приехали чемпионы страны 1965-го года – московские торпедовцы. Приехали, чтобы провести генеральную репетицию. Их соперником стала сборная Сочи.

Стоит ли говорить, какой болельщицкий бум вмиг поднялся на курорте, с каким усердием готовились к этому поистине историческому для нас матчу мы – те, кого пригласил в состав выдающийся сочинский тренер Пётр Гаврилиади.

Погода благоприятствовала футбольному празднику, новенький двенадцатитысячный стадион был, естественно, заполнен под завязку. Еще бы! Зрителям выпала, может быть, единственная возможность воочию насладиться игрой таких корифеев кожаного мяча, как обладатель Кубка Европы 1960-го года Валентин Иванов, медалист чемпионата мира-1966 Валерий Воронин, всеобщий любимец Эдуард Стрельцов…

И вот под ликующе-оглушительный шум трибун и торжественные звуки футбольного марша команды выбегают на изумрудный газон. Состав "Торпедо" (с запасными игроками) выглядел так: Анзор Кавазашвили, Эдуард Шаповаленко, Вячеслав Андреюк, Виктор Шустиков, Владимир Сараев, Валерий Воронин, Александр Ленёв, Олег Сергеев, Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, Борис Батанов, Владимир Щербаков, Владимир Бреднев. Цвета сборной Сочи защищали Николай Мельник, Лаврентий Пруидзе, Виталий Татулян, Георгий Арджеванидзе, Денис Игнатенко, Юрий Пруидзе, Фёдор Пантелейкин, Роберт Ерицян, Владимир Алейников, Валентин Сородченко, Хамза Хабибулин.

В начале матча на игре сочинцев все-таки сказалось волнение. По прошествии половины первого тайма мяч трижды побывал в наших воротах, хотя голкипера Мельника ни в одном из голов не упрекнешь. Красочно выглядело техническое мастерство Стрельцова, забившего два мяча, Сергеева (один мяч) и их партнеров. К счастью, после такого ошеломляющего для нас начала мы сумели собраться и концовку тайма провели практически на равных; счет не изменился.

В перерыве Пётр Саввич спокойно и подробно объяснил просчеты каждого, наметил новую тактику игры, а главное – окрылил нас своей уверенностью. И вторая половина встречи выглядела уже совсем иначе. Многоопытному голкиперу Шаповаленко, заменившему Кавазашвили, пришлось совсем нелегко. Мы действовали на быстрых контратаках. Таких быстрых, что защитники, подчас не успевая за нашими перемещениями, стали нарушать правила. Тут-то и вышел на авансцену во всей красе Валентин Сородченко – мастер штрафных ударов. После двух таких ударов – два мяча в воротах чемпиона! Что творилось на трибунах, не описать пером. Необычайно воодушевившись, мы словно летали по полю и вот… И вот незабываемый, как из пушки, дальний выстрел Владимира Алейникова. Вратарь и шелохнуться не успел, а мяч уже вздыбил сетку.

Автозаводцам пришлось максимально потрудиться, чтобы перехватить инициативу. Однако нашу команду от, казалось бы, верных голов несколько раз спасал Мельник. И только против коварного удара Воронина он был бессилен. Москвичи вышли вперед, но мы до финального свистка продолжали терзать их оборону. Однако сравнять результат не удалось: 4:3 в пользу чемпиона.

Болельщики, встав как один, устроили продолжительную овацию. Футболисты обменивались сувенирами, обнимались, крепко жали друг другу руки. Было трогательно до слез… А Эдуард Стрельцов, обращаясь к нам, удивленно-восторженно сказал: "Да-а, вот это команда!".

Лаврентий ПРУИДЗЕ,

десятикратный чемпион Сочи по футболу. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]