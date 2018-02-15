ПОБЕДИТЕЛЬ – СНОВА СОЧИНСКИЙ ОТРЯД!

На прошедшей неделе в Краснодарском филиале ведомственной охраны Министерства транспорта России были объявлены итоги трудового соревнования за прошедший год. Победителем стал Сочинский отряд под руководством заместителя директора филиала, начальника отряда Вадима Васильченко.

Успех в соревновании был достигнут благодаря бдительности дежурных смен, добросовестному и профессиональному отношению его работников к порученному делу на охраняемых объектах транспортной инфраструктуры города Сочи. В течение года на охраняемых автострадах, мостах и тоннелях города-курорта были задержаны 876 нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов, обнаружены 3 подозрительных бесхозных предмета в охраняемых зонах, сообщено представителям администрации охраняемых предприятий о 848 случаях нарушений порядка в режимных зонах, составлены 25 протоколов о задержании граждан, допустивших административные правонарушения на охраняемых объектах и передаче нарушителей в органы МВД.

Группы быстрого реагирования подразделений отряда 90 раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, выясняя степень ущерба объектам дорожной инфраструктуры, оказывая помощь работникам ГИБДД и бригадам скорой медицинской помощи.

В числе победителей соревнования названы следующие подразделения отряда: команда "Красная Поляна" (начальник команды Артур Сеферян), команда "Центр-Хоста" (начальник команды Константин Шаповалов) и отделение "Хоста" (начальник отделения Алексей Митронин).

По итогам соревнования директор филиала Вячеслав Бурый отметил 20 работников отряда, которым были объявлены благодарности, вручены почетные грамоты и ценные подарки.

В. СЛОБОДЕНЮК. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]