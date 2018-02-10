В СОЧИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НАУКИ

Чествование лучших представителей научной сферы состоялось в Зале органной и камерной музыки Официальный статус праздник получил относительно недавно – в 1999 году. Но традиция праздновать его зародилась еще в XVIII веке, когда указом Петра I была основана Академия наук.

В рамках Дня Российской науки в Зале органной и камерной музыки состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняли представители сочинских научных учреждений и организаций, вузов, иным словом, – научное сообщество города, лучшие студенты и аспиранты учреждений высшего образования.

Как отметила заместитель главы города Ирина Романец, у российской науки в Сочи очень большие перспективы и основания для развития: в конце прошлого года было принято решение о развитии на базе образовательного центра "Сириус" нового наукограда. Ожидается, что в перспективе это станет важнейшей точкой развития науки в городе Сочи.

В нынешнем году ученые, достигшие успехов в своих направлениях, были представлены к награждению почетными званиями "Признание и почет сочинцев", "За трудовые успехи на благо города Сочи", почетными грамотами и благодарственными письмами главы города Сочи. Также благодарственными письмами Городского собрания были награждены студенты сочинских вузов.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]