Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Февраль 2018  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Главная » содержание

В СОЧИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НАУКИ

В СОЧИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ НАУКИ
Суббота, 10 Февраль, 2018 - 08:10

Чествование лучших представителей научной сферы состоялось в Зале органной и камерной музыки

Официальный статус праздник получил относительно недавно – в 1999 году. Но традиция праздновать его зародилась еще в XVIII веке, когда указом Петра I была основана Академия наук.
В рамках Дня Российской науки в Зале органной и камерной музыки состоялось торжественное мероприятие, участие в котором приняли представители сочинских научных учреждений и организаций, вузов, иным словом, – научное сообщество города, лучшие студенты и аспиранты учреждений высшего образования.
Как отметила заместитель главы города Ирина Романец, у российской науки в Сочи очень большие перспективы и основания для развития: в конце прошлого года было принято решение о развитии на базе образовательного центра "Сириус" нового наукограда. Ожидается, что в перспективе это станет важнейшей точкой развития науки в городе Сочи.
В нынешнем году ученые, достигшие успехов в своих направлениях, были представлены к награждению почетными званиями "Признание и почет сочинцев", "За трудовые успехи на благо города Сочи", почетными грамотами и благодарственными письмами главы города Сочи. Также благодарственными письмами Городского собрания были награждены студенты сочинских вузов.
Соб.инф.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
Кинотавр--2011

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.