ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО!

18 марта россияне избирают Президента страны. По данным соцопросов, более 70% наших сограждан планируют принять участие в голосовании. Современное выборное законодательство позволяет избирателям проголосовать по месту фактического пребывания на любом удобном для них избирательном участке. На вопросы сочинцев о практике реализации этих законодательных новаций отвечает председатель избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи Валентина Викторовна ТКАЧЕВА.

– Как проголосовать избирателю, если в день голосования он не сможет прибыть на избирательный участок по месту постоянной регистрации или по каким-то причинам места постоянного проживания не имеет?

– Прежде всего, хотелось бы пояснить избирателям особенности и механизм реализации права голосования по месту фактического пребывания. Раньше гражданин, зарегистрированный по месту постоянного проживания, например, в Хабаровске, а фактически пребывающий в нашем городе, должен был для участия в голосовании получить открепительное удостоверение по месту прописки, то есть в нашем примере, в Хабаровске, что, согласитесь, в масштабах нашей страны практически невозможно. С 2017 года законодательство о выборах предусматривает право гражданина Российской Федерации подать заявление о включении его в списки избирателей по месту фактического пребывания. Этот механизм уже был опробован в нашем городе при проведении в прошлом году выборов депутатов ЗСК, своим правом проголосовать по месту пребывания в городе Сочи воспользовались более пяти тысяч жителей Краснодарского края. При проведении выборов Президента Российской Федерации это гражданское право, без сомнения, будет еще более востребовано. Главное, что должен знать избиратель, заявление о голосовании по месту фактического пребывания необходимо подать заранее и сделать это можно только однократно, указав номер того избирательного участка, где вы планируете голосовать. После подачи заявления гражданину выдается отрывной талон, в котором указан номер и адрес участка. Далее в день выборов гражданин обращается на этот избирательный участок, его фамилия будет включена в дополнительный список. При себе необходимо иметь российский паспорт и отрывной талон заявления, никакие другие документы не требуются.

– Где, когда и как сочинцы могут подать заявление о голосовании по месту фактического пребывания?

– Для голосования по месту фактического пребывания уже сейчас, но не позднее 12 марта включительно, гражданин должен лично подать заявление с указанием участка, где он планирует голосовать. Заявление можно подавать в многофункциональных центрах, размещенных в каждом из районов нашего города по адресам: ул. Юных Ленинцев, 10, ул.20-й Горнострелковой дивизии, 18А, Лазаревское – ул. Лазарева, 58, Адлер – ул. Кирова, 53, или в любых многофункциональных центрах на территории нашей страны. В этот же период времени заявления будут приниматься во всех территориальных избирательных комиссиях, в Сочи территориальные комиссии работают в помещениях администраций районов. Для удобства сочинцев и гостей курорта оборудованы два дополнительных пункта приема заявлений в поселке Эсто-Садок по адресу: ул.Олимпийская, 18, в помещении железнодорожной станции "Роза Хутор" и в поселке Дагомыс по адресу: Батумское шоссе, 39А, в каб. №3 администрации Волковского сельского округа. В те же сроки можно подать заявление на Едином портале государственных услуг.

Начиная с 25 февраля и по 12 марта включительно, прием заявлений о внесении в списки избирателей по месту фактического пребывания будет организован на всех избирательных участках страны. Заявление можно подать на том участке, где вы обычно голосуете, если вы планируете на 18 марта отъезд, или на том участке, где вам удобно проголосовать. Для этого при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий. Никакие иные документы (командировочное удостоверение, билеты, путевки) не требуются.

– Чем определяются сроки подачи заявлений о включении в списки избирателей по месту фактического пребывания?

– Законодательством о выборах предусмотрено включение избирателя в списки для голосования только на одном избирательном участке. Поэтому после получения от гражданина заявления о голосовании по месту фактического пребывания, его обязательно должны исключить из списков по месту постоянной регистрации. Этот механизм реализуется через автоматизированную систему ГАС "Выборы", при этом информация должна быть передана обеим участковым комиссиям: там, где планируется голосование, и по месту постоянной регистрации избирателя. На одном участке данные о гражданине вносят в дополнительный список, на другом в списке избирателей напротив фамилии гражданина делается соответствующая отметка, и в общей численности избирателей он повторно не учитывается. Поэтому законодатель предусмотрел время для обработки сведений о поданных гражданами заявлениях и приведения в соответствие списков избирателей. Хочу обратить внимание, что все эти изменения вносятся только в списки для голосования на текущих выборах. При последующих голосованиях восстанавливается статус кво.

– Разъясните подробнее, как подать заявление на включение в списки избирателей по месту фактического пребывания через интернет.

– Если у вас имеется подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных услуг, то заявление о внесении в списки избирателей на любом избирательном участке страны вы можете оформить по интернету через личный кабинет этого портала. Сделать это можно в тот же период времени не позднее 24-х часов московского времени 12 марта. Если избиратель получает отказ по результатам проверки достоверности указанных в заявлении сведений, то он вправе повторно подать заявление после корректировки ошибочных данных при условии, что срок подачи заявлений еще не истек. После обработки правильно оформленного заявления формируется распечатываемая часть заявления со всеми необходимыми реквизитами.

– При подаче заявления о голосовании по месту фактического пребывания требуется указать адрес и номер избирательного участка, где можно получить необходимую информацию?

– Выбрать избирательный участок, на котором удобнее голосовать по месту нахождения, можно несколькими способами: по бесплатному федеральному номеру телефона информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-707-2018, на сайте ЦИК России: www.cikrf.ru и на сайте Избирательной комиссии Краснодарского края. Подобрать удобный избирательный участок помогут наши специалисты в пунктах приема заявлений. В следующей публикации мы продолжим отвечать на вопросы избирателей. Материал подготовила

Ольга КРУГЛОВА. График работы территориальных избирательных комиссий и пунктов приема заявлений по приему заявлений избирателей, которые будут находиться в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вне места своего жительства:

С 31 января по 12 марта 2018 года в будние дни (понедельник – пятница) – с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов;

Прием заявлений о внесении в список избирателей на избирательном участке по месту нахождения в МФЦ осуществляется по графику работы МФЦ. График работы участковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей (оформлению специальных заявлений избирателей), которые будут находиться в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вне места своего жительства:

С 25 февраля по 17 марта 2018 года в будние дни (понедельник – пятница) – с 14.00 до 18.00 часов, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов. Адреса пунктов приема заявлений избирателей, которые будут находиться в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вне места своего жительства

Адлерский внутригородской район города Сочи

1. Территориальная избирательная комиссия Адлерская г. Сочи

Адрес: ул. Кирова, дом 53, кабинет 10 (администрация Адлерского внутригородского района г. Сочи). Телефон: (862) 240-46-18.

2. МФЦ в Адлерском внутригородском районе города Сочи

Адрес: г. Сочи, ул. Кирова, 53

3. Дополнительный пункт приема заявлений: г. Сочи, пос. Эсто-Садок

Адрес: ул. Олимпийская, 18 (ж/д станция "Роза Хутор") Лазаревский внутригородской район города Сочи

1. Территориальная избирательная комиссия Лазаревская г. Сочи

Адрес: г. Сочи, ул. Глинки, 4, каб. № 22 (администрация Лазаревского внутригородского района г. Сочи). Телефон: (862) 274-25-81

2. МФЦ в Лазаревском внутригородском районе города Сочи

Адрес: г. Сочи, п. Лазаревское ул. Лазарева, 58

3. Дополнительный пункт приема заявлений: г. Сочи, мкр Дагомыс

Адрес: ул. Батумское шоссе, 39А, кабинет №3 (администрация Волковского сельского округа) Хостинский внутригородской район города Сочи

1. Территориальная избирательная комиссия Хостинская г. Сочи

Адрес: г. Сочи, Курортный пр.,106/А (администрация Хостинского внутригородского района г. Сочи). Телефон: (862) 266-85-15

2. МФЦ в Хостинском внутригородском районе города Сочи

Адрес: г. Сочи, ул. 20-й Горнострелковой дивизии,18А Центральный внутригородской район города Сочи

1. Территориальная избирательная комиссия Центральная г. Сочи

Адрес: г. Сочи, ул. Навагинская, 18 (администрация Центрального внутригородского района г. Сочи). Телефон: (862) 264-86-60

2. МФЦ в Центральном внутригородском районе города Сочи

Адрес: г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]